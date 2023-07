Virus respiratorios simultáneos, diagnóstico en alza

jueves 27 de julio de 2023 | 6:05hs.

En la actualidad, la situación epidemiológica de Misiones en lo que respecta a virus respiratorios atraviesa una meseta de casos lo cual varía constantemente dado los radicales cambios de temperaturas. Sin embargo, los profesionales de la salud detectaron un escenario inusual respecto de años anteriores: pacientes con coinfección, preferentemente pediátricos.

“En las últimas semanas, desde la 27 en adelante, mayoría de las salas hubo un descenso de lo que son los cuadros bronquiales obstructivos en los niños, pero lo que estamos viendo ahora es la coinfección, dos o hasta tres virus en un mismo paciente y eso es lo raro, porque antes había muy poquitos casos de este tipo y ahora hay en un gran porcentaje”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Guillermo Rolón, director del Programa de Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (Irab). Virus sincicial respiratorio (VSR), influenza -que es el virus de la gripe-, adenovirus y parainfluenza predominan en el resultado de los diagnósticos.

“Lo que veíamos estadística y epidemiológicamente era que tras el testeo, con la muestra de la saliva o de la nariz, podía salir positivo a un solo virus. Ahora, ya el año pasado hubo algunos casos pero menos, en cambio este año hay un porcentaje importante que no tiene un sólo virus, sino que tiene dos o tres; por ejemplo, rinovirus que es el de la rinitis con el de la gripe, o un rinovirus con el adenovirus. Esto llama un poquito la atención”, advierte Rolón, sin especificar números pero insistiendo en la tendencia en baja y meseta de las enfermedades respiratorias en los últimos días.

En esa línea explicó de qué manera influyó el brote pospandemia, “Los chicos que no tuvieron exposición desde el año 2020 a los virus habituales no desarrollaron defensas; ahora en tiempos poscovid o pospandemia están más expuestos o no tienen tantas defensas y pueden desarrollar un cuadro más grave de la enfermedad; lo que vimos en algunos casos es más virulencia o más presentación más delicada en algunos pacientes”, reconoció el médico pediatra.

El Irab fue lanzado oficialmente el 28 de febrero y releva información hasta la semana epidemiológica 29, es decir, hasta la semana pasada, los principales virus detectados son influenza - que es la gripe-, adenovirus, parainfluenza, virus sincicial respiratorio (VSR). Contempla el funcionamiento de 56 salas de internación abreviada (SIA) para la atención de chicos de 0 a 6 años a causa de patologías respiratorias.

Rolón comentó que se fue evidente un pico de casos pediátricos entre la semana 20 y 22, pero desde entonces hubo un descenso en la mayoría de las salas, excepto en el Samic de Oberá donde todavía hay un alto número de pacientes respiratorios.

“La zona Norte si bien disminuyó la cantidad de casos en Eldorado e Iguazú, sí tuvimos derivados importantes, o sea, se siguen haciendo derivaciones desde la zona Norte a Posadas, por lo que es el lugar que cuidamos más. Tuvimos la semana pasada dos chiquitos de pueblos originarios que fueron internados, en estado delicado y eran de la zona Norte”, aseveró.

El funcionario recomendó consultar al médico de cabecera ante la presentación de síntomas, como fiebre e hizo hincapié en que el profesional solicite testeos rápidos como así la vacunación antigripal y completar el calendario de vacunas obligatorias.

Al respecto, consultada por la demanda de test en los laboratorios privados, Liliana Benítez, presidente del Colegio de Bioquímicos indicó que en los adultos se pide principalmente test para influenza y en pediátricos hisopado de fauces por la bacteria estreptococo.

“Aumentó bastante la demanda, la gente está tomando conciencia de hacerse los test, al menos subió un 70% más que a principio de año”, añadió.

El estudio cuesta alrededor de 5.500 pesos por cada diagnóstico de virus. “Se solicita por separado, hisopado para descartar influenza A o B, Covid-19, adenovirus, virus sincicial respiratorio (VSR). O bien se puede pedir el panel viral de virus básico que ronda los 19 mil pesos”, señaló Benítez.

Factor ambiental

Rolón se refirió al impacto ambiental en los cuadros de alergias. “Se está analizando la parte virológica, si en algo influye esta corriente de El Niño que quizás no se le da importancia, pero sí es importante la parte ambiental porque hay un cambio brusco de temperaturas. Estos veranillos dentro del invierno y esta constante combinación de calor y frío brusco teóricamente impactan en las alergias, que generalmente se dan en marzo, abril, agosto, y septiembre. Pero estos cambios que se están dando en forma continua en un mismo mes, en la parte virológica hace que se presente un virus, por ejemplo, cada diez o quince días”, explicó Rolón.

Y anticipó: “No conozco mucho de cuestiones ambientales, pero si esta corriente de El Niño aumenta, también aumentarán los cuadros de alergia. Sin instar al caos, el paciente que empieza a aumentar sus secreciones o que tiene recaídas cada diez o quince días tendrá que vigilar siempre el estado febril, la fiebre hay que controlar”.



Red de Traslados

En 2022 se reportaron más de 18.300 casos de enfermedades respiratorias en niños de 0 a 6 años. Esto representa un 23% de aumento respecto del 2021, cuando se registraron 14.000 casos. La estrategia para este año es ampliar la capacitación de personal que se desempeña en la Red Provincial de Traslados y potenciar el trabajo en los Centros de Integración Comunitaria (CIC) y de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). “Vamos a insistir en la capacitación específica para el personal de la Red de Traslados, a fin de que el equipo pueda contar con el conocimiento necesario para el traslado de niños con cuadros respiratorios”, aseguró Rolón.