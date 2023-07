Murió la reconocida cantante Sinead O’ Connor

jueves 27 de julio de 2023 | 6:00hs.

La cantante irlandesa Sinead O’Connor, una de las principales voces de los 90, falleció este miércoles a los 56 años. Hace un año y medio había sufrido la muerte de su hijo Shane, de 17 años.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”,dijo su familia.

Nacida en Dublín en 1966, la artista saltó a la fama en 1990 con el hit ‘Nothing Compares 2 U’, de su disco I Do Not Want What I Haven’t Got. Ese trabajo discográfico (el segundo después de su debut en 1987 con The Lion and the Cobra), vendió 7 millones de copias. Fue aclamada como una de las grandes revelaciones musicales del fin de siglo. Había comenzado su carrera como vocalista del grupo Ton Ton Macoute, y su ascenso en la segunda mitad de los 80 fue meteórico, hasta conquistar los rankings con ‘Nothing Compares 2 U’, escrita originalmente por Prince.