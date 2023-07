En Iguazú suben las ventas pero bajan las ganancias

miércoles 26 de julio de 2023 | 6:04hs.

La corrida cambiaria impacta fuerte en las ciudades de la frontera. Si bien el mercado se vuelve aun más atractivo para los brasileños y paraguayos que se ven tentados a cruzar la frontera, con todo lo que conlleva, para ahorrar dinero comprando productos alimenticios, pañales, productos de perfumería y hacer uso de los servicios turísticos de la Ciudad de las Cataratas, los comerciantes enfrentan la incertidumbre de qué pasara con la reposición de la mercadería que suele subir cuando lo hace el dólar.

Desde el inicio del mes se multiplicó la cantidad de turistas en las Triple Frontera por motivo del receso de invierno. No obstante, cada vez son más los pobladores de los países vecinos que ingresan a las farmacias y supermercados para llevar productos específicos que cuestan la mitad en Argentina que en su país. Entre estos productos se encuentran los artículos de la canasta básica, pañales, cremas y medicamentos, además de los tradicionales productos, como vinos, embutidos y carnes.

“Hay un mayor movimiento, los brasileños están, las ventas se incrementaron, pero el problema es que los proveedores no te venden a crédito porque no saben cuánto costará mañana. Los precios de lista están vigentes sólo por 48 horas, después de modifican y esto genera esa incertidumbre si realmente habrá ganancias”, indicó Víctor Fernández, comerciante de Puerto Iguazú. Explicó además que si bien el real blue se consigue a 109 pesos, no se suele tomar a ese precio e incluso los arbolitos o cambistas no lo hacen. “Tenemos que tomar al real mas bajo, no se estabiliza la moneda y eso complica el buen funcionamiento del negocio. Mucho movimiento, muchas ventas, pero no sé si la venta del día de, por ejemplo, 100 mil pesos mañana vale lo mismo o vale 120 mil y no puedo reponer”, afirmó.

Debido a la afluencia de brasileños en los supermercados, continúa vigente la restricción de compra de algunos productos como ser el aceite. En las farmacias los artículos más buscados son los productos de perfumería y los pañales.

