Elene se rodea de otros artistas para salir a escena

Sorprende cada vez que se presenta. Del power distorsivo con el que pasmaron a los testigos del homenaje por los 70 años de Charly en octubre del 2021 al swing increíble que tiene su nuevo material, Elene honra su fama como una de las bandas más vanguardistas y activas de la provincia.

Con una fusión de funk y rap al mejor estilo Prince o Illya Kuryaki, entre las influencias de las corrientes musicales actuales, Elene bien podría estar a la par de Lo Pibito o Wos, por mencionar algún ejemplar porteño similar de renombre.

Y en el camino de innovar siempre, trabajan constantemente para producir más y más arte, rodeados de colegas y amigos, entendiendo la fuerza de crear en conjunto.

De esta manera es que el sábado desde las 21 en la Murga del Monte de Oberá, presentarán algunos temas de Delirame, el nuevo EP que grabaron en los estudios Romaphonic de Buenos Aires, con un combo de visuales, DJ, bailarines y otras propuestas artísticas que nutren al proyecto.

‘‘Fue un show que empezó a pensarse como un recital primero, pero después se volvió un poquito más ambicioso y estuvimos hablando con la gente de Estudio Paraíso de Posadas para el alquiler de unas pantallas holográficas, sumamos un grupo de bailarines, un actor de la Murga... Entonces empezamos a cranear un poquito un show que vaya más allá del clásico recital con un hilo temático que une todo’’, comenzó explicando Crysthian Pacheco, bajista del grupo.

Convencidos de la apuesta de calidad, diferentes artistas se fueron sumando a la convocatoria de Elene, convirtiéndose en una experiencia artística superadora.

Mientras tanto, siguen produciendo nuevas canciones, masterizando otras, subiendo videos a las redes, porque hoy la industria demanda estar activos de diferentes maneras y multiplataforma.

‘‘Esto no termina en el recital y va a ser una constante de estar grabando mientras que estamos hablando con el diseñador para que haga la tapa del disco, mientras que estamos grabando otra cosa, pero hablando con uno para que nos masterice algo que quedó... queremos entrar en ese ritmo, esa es la verdad, porque sentimos que también Rodri (voz y frontman de la banda) está en un momento compositivo donde vomita canciones literalmente’’, alegó Pacheco al referir que pretenden aprovechar a pleno el impulso creativo.

Por eso, insisten en la idea de trabajar en equipo. ‘‘Así nosotros podemos estar concentrados en lo que nos toca, que es hacer la música y el de la visual está concentrado en las visuales y cada uno en su rubro haciendo que la maquinaria funcione aceitadamente porque si no, no se puede. De otra forma no sería posible, entonces empezamos a entender a Elene más que más que los cuatro músicos’’, profundizó.

Bajo esta premisa buscan ofrecer una gala estética de la talla de la que se verá el sábado, una vez por año al menos. Con producción independiente íntegra, la intención es replicarla siempre en Posadas.

Funk, indie y delirio

No soy eterno, tampoco duermo, no soy moderno, tengo un cuaderno, entona Rodrigo Elena, en Medio forro, con esa remarcación resbaladiza de las erres tan característica y pegadiza del trap actual. Una intro de Borges sobre eternizar toda vivencia en arte, arcilla para el artista, le aporta un plus más reflexivo a la poesía local.

Más allá del mensaje poético contundente, la esencia de Elene es no quedarse quietos, trabajar en pos de ese sueño musical de pegarla. En esa línea, grabar en Buenos Aires y codearse con algunas eminencias, reforzó el concepto de que nutrirse de colegas es el camino. ‘‘Allá el mercado es súper grande y yendo los cuatro solitos a batallarla no iba a pasar nada, hay que tener otras estructuras’’, consideró Pacheco al tiempo que sostuvo que aunque conscientes de lo difícil que es vivir del arte, ‘‘somos soñadores y un poco de eso también es de lo que hablan las canciones, todo el tiempo estamos metiéndole a esto sin esperar nada concreto a cambio, pero siempre en este camino’’.

La meta es el arte, sin negar la industria y el mercado que alimenta a toda una red de creadores. En cuanto a la inspiración actual, los músicos están en un mood menos distorsivo y se volcaron a influencias con más guitarra como la de Catriel y Paco Amoroso, según adelantaron. A tono con la tendencia de no etiquetas, nuevas canciones surgen, fluyen, mientras las ocho grabadas en estudio esperan publicarse con su correspondiente material visual.

‘‘Yo creo que el soñar no es suficiente si no hay un plan de acción que te permita ir para ese lado y todos sabemos que no solamente los músicos y la parte musical es la que triunfa entonces es necesario todo un equipo. Además, es una victoria para todos. O sea, no hay un arte que esté por encima del otro’’, marcó Crysthian insistiendo en la potencia grupal que los define y que se desplegará este finde.

Todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento; todas las cosas le han sido dadas para un fin, y esto tiene que ser más fuerte en el caso del artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte; tiene que aprovecharlo, dice Jorge Luis Borges. En esa está Elene.