Reabren hoy paritarias en las estaciones de servicio

La cláusula de revisión estaba fijada para el mes de septiembre, pero el ministerio de Trabajo aceptó el pedido de adelantar la discusión solicitado por el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio y afines (Soesgype).



El pasado mes de febrero, acordaron una suba de los haberes del 30% a cuenta de la primera mitad del año, en tres tramos: 11% en abril, 10% en julio y 9% en agosto.



Todavía no se conocen los porcentajes de incremento que solicitará el gremio en la negociación con las cámaras que agrupan a los propietarios de estaciones de servicio, pero adelantaron que deberá ajustarse al índice de precios al consumidor.



“No hay dudas de que hay retrasos en la actualización de los precios de los combustibles, pero estos no deben ser el único marco de referencia para argumentar a favor de la supuesta escasa rentabilidad de las empresas y evitar discutir el ajuste del valor de los salarios de los trabajadores”, dijo Gerónimo Sanabria, secretario general del sindicato, filial Misiones.



El gremialista confirmó que se convocó para hoy el inicio de la discusión en paritarias para definir incrementos salariales por mayor índice de inflación, pendiente por la cláusula gatillo del acuerdo del primer semestre.



Sanabria expresó que “como gremio defendemos la postura de nuestros trabajadores que necesitan con urgencia aumento de sueldos en un momento donde la actividad es floreciente a todas luces”. Agregó que “es importante el número de nuevas estaciones de servicios que ya se inauguraron y hay casi una docena de nuevos proyectos en proceso de construcción”. En los últimos dos años, “contabilizamos no menos de una veintena de nuevas estaciones de servicios inauguradas, lo que genera puestos de trabajo de manera directa e indirecta”.



Desde el gremio expresaron en un comunicado oficial que “nos consta que los propietarios disponen de beneficios como compensaciones entre otros mecanismos en los que avanzaron con el gobierno nacional para obtener mejoras en su rentabilidad, mientras que los trabajadores esperan la reapertura de las paritarias que tienen un considerable atraso”.