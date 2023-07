Cumbia de río y chamamé

martes 25 de julio de 2023 | 6:05hs.

Hubo puras flores. Se abrió el camino de los pétalos y la brillantina en Posadas con la adorable presencia de la colombiana Ivonne Guzmán para entonar las irresistibles Inocente o De un tiempo a esta parte. Luego -como suele suceder en cada concierto- el cantante Black Rodríguez Méndez repartió un ramo al público que ya se había deslizado definitivamente al romance con la cumbia orquestal.



Porque sin respiro en la noche del domingo en Umma, La Delio Valdez (LDV) fue escalando hasta los puntos más altos traducidos en las parranderas La Cancioncita, El Niño, Cumbia de los dos y Yo me llamo cumbia.



En el primer orden de la noche y apenas pasadas las 21 despuntaron con Cumbia del río, aquella que habla del gringo y su acordeón, que literalmente estaría presente minutos después con el propio Chango Spasiuk para la versión de Granja San Antonio.



Para completar el paisaje litoraleño, más adelante se sumarían -luego de El patio de los Méndez- los hermanos Juan y Marcos Núñez, además del bajista Diego Velázquez, para una interpretación de Retrato de un pescador, con Black en la voz del tema original de Ramón Ayala.

Los Núñez fueron ovacionados por el público que colmó la sala. Foto: César Lasso

Los Hermanos de Campo Viera no se fueron sin tocar una polca y un chamamé, motivo suficiente para recibir el clamor de la gente, un gesto que también había ocurrido con el Chango.



Por su parte, el timbalero y cantante Pedro Rodríguez no pudo evitar su notable felicidad, no solo por la temperatura de Misiones -distinta al frío de Buenos Aires, explicó-, sino también por el cálido recibimiento del público misionero.



Con esa emoción se animó a bajar y cantar entre los espectadores que, para ese momento, estaban entregados a la pasión de la cumbia tradicional de La Delio. Fue así que tras dos horas y media de recital y los aplausos sostenidos para El Paso Final, llegó el capítulo despedida, luego de un tour que los llevó previamente a Resistencia y por vez primera a Paraguay, adonde la quincena de artistas también movió las baldosas más firmes con ese rico sabor que deja la cumbia orquestal.

El carisma de Ivonne Guzmán, una de las voces de La Delio Valdez. Foto: César Lasso