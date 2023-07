Promueven la autogestión de la economía mbya en Iguazú

martes 25 de julio de 2023 | 6:04hs.

La comunidad Fortín Mbororé es el mayor asentamiento mbya guaraní de la provincia. Su mayor fuente de ingresos es la venta de artesanías, en menor porcentaje se dedican a comercializar las verduras que son producidas desde la pandemia.



Precisamente, la venta de artesanías en las calles provoca que madres con sus pequeños hijos permanezcan por las noches en las calles más transitadas a fin de generar mayores recursos.



Sin embargo, cada familia puede optimizar sus tiempos y mejorar la administración del dinero para evitar la exposición de los niños. De esta manera nació el proyecto del taller de fortalecimiento de las habilidades de gestión financiera de las familias de las comunidades mbya de Misiones.



El taller se dictará hoy en la comunidad Fortín Mbororé y todas las comunidades aledañas están invitadas a participar. Luego de la formación las familias que busquen mejorar serán acompañadas por los funcionarios a fin de poner en prácticas las herramientas brindadas en dicho taller.



Ante este panorama, la Secretaría de Acción Social de la municipalidad de Puerto Iguazú, a través de la Dirección de Niños Niñas y Adolescentes, será el área encargada de brindar el taller de fortalecimiento de las habilidades de gestión financiera.



El proyecto nace tras el trabajo realizado por el organismo, cuando advirtieron una serie carencias que hacen al desarrollo de los niños, como ser alimentación, vestimenta y educación. Todas ellas relacionadas a la cuestión económica.



En este sentido, a través de los operativos y reuniones que llevan adelante en las comunidades a fin de evitar que los niños y menores estén deambulando por las calles de Iguazú, las autoridades municipales lograron identificar una serie de factores que promueven este tipo de comportamientos que no son seguros para los chicos.



“Con estos operativos logramos detectar una serie de cuestiones y surgió todo lo referido a la economía de las familias. Entonces hemos buscado la forma de ayudar en la organización de la gestión familiar”, explicó Carolina Digiovani directora de la niñez en Iguazú.



Asimismo, el proyecto fue desarrollado en conjunto con la docente Cristina González de nivel inicial de la escuela Fortín Mbororé y contaron con el aval de los caciques de las comunidades. “El objetivo es brindar herramientas a cada jefe o jefa de familia para mejorar la administración de sus recursos, ya sea los que provienen de la cooperativa por la venta de artesanías o las huertas además de los otros ingresos”. explicó González.



En la misma línea, la educadora contó que uno de los motivos por los que se involucró en la iniciativa fue para promover el bienestar de sus alumnos. Actualmente está a cargo de la sala de 4 años y tiene a su cargo a 18 pequeños.



“La cuestión económica esta directamente relacionada con la asistencia de los niños a la escuela. Tengo alumnos que faltan porque no tienen calzados o ropa, además de todo lo que hace a la alimentación. Con este proyecto busco involucrarme aprovechando la confianza que me dan desde la comunidad y aportar el granito de arena para que mejoren su calidad de vida”, remarcó.