‘Pasatiempo’, la nueva canción de la China en modo Shakira

martes 25 de julio de 2023 | 6:00hs.

“Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender que sólo fui un pasatiempo para ti”, dice el adelanto de ‘Pasatiempo’, la nueva canción de Eugenia ‘China’ Suárez en feat con Ecko, que se estrenará íntegramente el jueves en plataformas.



El fragmento del nuevo tema en clave urbana que los artistas anunciaron en sus redes deja ver parte del videoclip, donde interpretan a una pareja en crisis.



Y si bien las repercusiones entre los seguidores de la ex Casi Ángeles y el rapero y freestyler fue la mejor con millones de corazones y mensajes de apoyo en el espacio virtual, luego de la alegría que generó este inminente nuevo trabajo, llegaron las lecturas más finas, que entrelíneas parecen leer una letra dedicada a Rusherking, quien fue pareja de la China por un año hasta que se separaron en abril.



Incluso, la China en los comentarios de su posteo alimentó la versión al escribir “Ya lloramos, ahora se bailaaaaaaaa”, en alusión al desamor y el duelo.