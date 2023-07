Uruguayos tras los pasos de Artigas en Misiones

lunes 24 de julio de 2023 | 6:04hs.

Un contingente de 37 pasajeros uruguayos, llega hoy por primera vez a la provincia, iniciando una nueva escala de la ruta turística-cultural del General José Gervasio Artigas. De acuerdo a los datos históricos, el ex gobernador de Yapeyú (por entonces territorio misionero en 1812) antes de exiliarse en Paraguay, estuvo en el Cerro Santa Ana, donde yace una placa conmemorativa.



El subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del ministerio de Turismo, Ramiro Rodríguez Varela explicó a El Territorio que “desde la promulgación de la ley provincial que declara septiembre como el mes de Artigas, empezamos a trabajar el dato histórico de que su último campamento en la Argentina fue en Santa Ana”.



“Nos contactamos con la gente de Uruguay que sigue los pasos de Artigas y la búsqueda es instalar en la agenda a Misiones”, sumó Varela.



La acción se encuadra “en la intención de recuperar un segmento que no está viniendo a la provincia y logramos que modifiquen su ruta para que elijan nuestro destino”.



El historiador Pablo Camogli recordó que, en 2020, “en medio de la pandemia, se cumplieron 200 años del paso de José Artigas por Misiones”. Según el relato de aquellos años, “cuando Don José Gervasio Artigas fue derrotado por los portugueses, comenzó a escapar y se refugió en el cerro Santa Ana con algunos guaraníes. El 5 de septiembre de 1820 cruzó al Paraguay exiliado, murió 30 años después y no volvió más a Uruguay”.



El actual diputado Hugo Passalacqua que asumirá nuevamente como gobernador el 10 de diciembre, fue el impulsor del proyecto que se convirtió en ley en la Legislatura, para declarar septiembre el mes de Artigas en Misiones.



Se instaló una placa recordando el bicentenario, en el solar ubicado en el Parque Temático Cruz de Santa Ana y se proyecta la construcción de un monumento.



La historia fue difundida en Uruguay para que los turistas conozcan la pata misionera de Artigas y lentamente se vaya ampliando la ruta turística con una escala en la tierra colorada.



Durante muchos años, turistas uruguayos viajaron especialmente a Paraguay para conocer los lugares donde por última vez habitó Artigas, sin tener datos de su estadía en la provincia. “Con esos datos históricos, queremos ampliar nuestra capacidad receptiva y darle más contenido a los visitantes de la Cruz de Santa Ana”, confió Ramiro Varela.