Industriales piden la prórroga del dólar agro a un valor que supere los $400

lunes 24 de julio de 2023 | 6:05hs.

El Gobierno nacional adelantó anoche una serie de medidas económicas en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entre ellas, se establece un dólar de $340 para las Economías Regionales y el maíz, para todas aquellas exportaciones liquidadas hasta el 31 de agosto de 2023. También habrá otras modificaciones, como en el Impuesto País y el dólar solidario (Ver en página 12).



Más allá de esto, los sectores económicos se encuentran en alerta respecto a lo que pasará más allá del 31 de agosto, cuando se venza el plazo estipulado para la herramienta. Desde las industrias yerbateras, tealeras y forestales de Misiones ya plantean la necesidad no sólo de la prórroga, sino principalmente de una modificación que eleve el valor de la divisa para exportaciones y supere los $400.



Hasta ayer, el dólar agro se encontraba en los $300, valor muy cercano al dólar oficial. Tal como había adelantado el secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo, el Ministerio de Economía lanzó una nueva etapa del dólar para Economías Regionales y el maíz a $340.



El beneficio, tal como está planteado y funcionando en estos momentos, no sirvió de gran manera a las pymes y pequeñas empresas exportadoras, debido a los requisitos que solicita en cuanto al mercado interno. Así, en la realidad, el dólar agro solamente pudo ser aprovechado por grandes exportadores.



Ante este panorama, se insiste en cambios que fortalezcan el beneficio y lo vuelvan más abarcativo, o bien, se tenga en cuenta la posibilidad de otro instrumento para las economías regionales. En el caso de Misiones no deja de resonar la zona aduanera especial, promesa que los industriales locales siguen esperando.



Pedidos de beneficios reales

En este marco, uno de los sectores que más se adelantó a la situación fue el de los forestales, pues ya hicieron un pedido al gobierno nacional pensando en la extensión de la herramienta.



En referencia a ello, Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) expresó a El Territorio: “Ya pedimos que se prorrogue el plazo después del vencimiento en agosto y un ajuste a $450, se pidió por 90 días más y con un ajuste de inflación mensual, algo más previsible”. El pedido se realizó a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Forestoindustrial, cuya directora es Sabina Vetter.



Desde su puesta en marcha, la letra chica del decreto que dispone la aplicación del dólar agro no convenció del todo a los sectores. El plazo escaso y el bajo valor de la moneda para exportar fueron dos de los puntos que siguen siendo controversiales. Al respecto, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello indicó que “hay expectativas de que en esta fecha tengamos un dólar de $400. Muchas empresas no están usando esta herramienta porque le complica el mercado interno. Si te acogés a este programa, el mercado interno no puede subir más del 3,5% mensual y la inflación es mucho más”.



“A las empresas grandes les sirvió, era un 30% más e indudablemente, hoy sirve todo. Pero para los más chiquitos fue muy dificultoso. Por eso, algunas empresas de maderas o que hacen algún producto alimenticio como la yerba, no pudieron entrar porque se le complicaba mucho”, agregó.



Asimismo, Fachinello puntualizó en que además, las expectativas también están en la puesta en funcionamiento de la zona aduanera especial, prevista en el presupuesto nacional de este año y anunciado desde el gobierno nacional pero sin noticias concretas aún. “Seguimos esperando, porque sería la herramienta ideal para que podamos trabajar con más previsibilidad, no sólo en madera sino en las otras cadenas productivas también”, dijo.



Yerba y té

Las economías regionales misioneras fueron las que más aguardaban esta herramienta para operar y ser un poco más competitivos en el mercado internacional. Aunque lo cierto es que aún no se ha podido aprovecharla del todo por el escenario en el que se está inmerso.



Raúl Karaben, economista y presidente de la Cooperativa Yerbatera de Santo Pipó, remarcó que aún no se sabe nada respecto a cómo continuará el dólar agro tras su vencimiento, el próximo 31 de agosto. No obstante, se insiste en que el valor sea mayor. “El dólar mayorista, que es con el que se manejan las exportaciones, ya está en $265 y a fin de agosto va a estar pisando los $300”, consideró. Sin embargo, adujo que probablemente el panorama será un poco más claro más cerca de la fecha, una vez que pasen las elecciones Paso.



En tanto, Jonathan Klimiuk, empresario tealero exportador, aseveró que “el dólar agro quedó muy atrasado, sacaron la resolución que ingresaba todo lo exportado desde el día 11 de abril en adelante, y el promedio de cobranza afuera es de 60 a 90 días, por lo que recién hace algunos días pudimos liquidar a $300. Sin embargo, el oficial ya está cerca y ni hablar de la inflación en dólares”. “No está definida la prórroga, pero en otras provincias ya se comenzó a solicitar el dólar diferencial a $400, veremos qué pasa y cómo se acomoda todo”, concluyó.