Pato García, homenaje al artista con una trayectoria de película

lunes 24 de julio de 2023 | 6:00hs.

Ayer, la Bajada Vieja fue epicentro de una gran celebración y homenaje. En el aniversario de su natalicio, el querido músico Pato García fue homenajeado por la comunidad por su trayectoria y aporte a la cultura tanto de nuestra región como a nivel internacional.



Además, en el marco de los agasajos que se llevaron a cabo con un evento de música popular en una plazoleta de la Bajada Vieja (Bajada Vieja y Costanera), también se dio a conocer la realización de una película sobre la vida del artista.



El proyecto audiovisual llevará por nombre Born in the Bajada Vieja’ y estará bajo la dirección de Marcos Martínez, también contará con la producción de Pepe Salvia. Será un audiovisual que narrará la extraordinaria historia del cantante y guitarrista que triunfó en varios países del mundo.



“En el agasajo se juntaron dos cosas: por un lado, la Municipalidad de Posadas que le brinda un homenaje a Pato por su cumpleaños 78, y por el otro, el lanzamiento del documental sobre la vida de Pato, que comenzamos a rodar la misma tarde/noche de la celebración”, explicó Pepe Salvia, productor del proyecto, en diálogo con El Territorio.



Sobre la producción, destacó que estará basada en la historia del artista y “esta cosa tan insólita que tiene Pato de haber sido una estrella tan grande en todos lados y que no es tan conocido en Argentina”, describió Salvia.



La propuesta comenzó a gestarse hace exactamente un año, para el cumpleaños 77 de García. Y estiman que podría estrenarse el año que viene, el 23 de julio, fecha en la que el músico cumplirá sus 79 años.



Pero además de reflejar la trayectoria y el camino artístico de García, el documental también propone dejar constancia del último proyecto que Pato lleva en mente: la grabación de un disco nuevo con composiciones suyas que aún no ha tocado en público. “En su carrera, él ha sido guitarrista y ha tocado clásicos y éxitos de música latinoamericana. Y ahora, la película va a retratar el nuevo desafío de Pato que es hacer un disco con sus composiciones, con la ayuda de su familia”, refirió el productor.



De esta manera, el filme también contará el proceso de realización de un material discográfico de García, que contará con la colaboración de sus jóvenes hijos -también músicos- y su esposa Amanda de Colombia, también artista.



“Lo que más nos motiva a llevar adelante este proyecto y contar la historia de Pato es que es una persona con mucho coraje. A sus 78 años decide encarar un desafío crucial en su vida: lograr con su actividad algo que tiene pendiente en su carrera y exponerse con sus composiciones -que es lo que más le gusta hacer-, cantarlas con su familia, y mostrar ese proyecto al mundo”, dijo Salvia.



“Cualquiera pensaría que a los 78 años y con una carrera consolidada nadie se expondría a un nuevo desafío. Sin embargo, Pato sí y justamente eso es lo lindísimo de este proyecto. Ese coraje en esta etapa de la vida amerita una película”, agregó el productor.

El homenaje a Pato García se llevó a cabo con gran presencia del público. Foto: Joaquin Galiano



Homenaje y rodaje

Ayer, el músico celebró su natalicio con un festival musical que contó con la participación del anfitrión en el escenario y su familia y músicos cercanos, quienes actuaron junto a él. El evento se llevó a cabo desde las 18 y contó también con la participación la comunidad en general.



El epicentro de la fiesta fue la Bajada Vieja, el barrio del artista. Por ese motivo, el rodaje también comenzó ayer. “Nada mejor que tenerlo a él junto a su familia, su gente y en su barrio. Nos parece el mejor puntapié para iniciar el proceso de rodaje del documental”, destacó el productor, señalando que durante la fiesta pusieron en acción el proyecto.