La industria pyme se retrajo en junio de forma mensual y anual

lunes 24 de julio de 2023 | 6:04hs.

La industria manufacturera pyme mostró una desaceleración en junio de 2023, cayendo un 0,6% en comparación con el mismo mes del año pasado y un 0,9% en relación con el mes anterior. Este descenso continúa una tendencia que comenzó en diciembre último, pero la industria aun así pudo cerrar el primer semestre del año con un crecimiento de 1,2% en comparación con igual periodo del año pasado.



Estos datos corresponden a un nuevo informe del índice de Producción Industrial Pyme de la Confederación Económica de la Mediana Empresa (Came).



En el referido documento también se indica que los aumentos de precios en junio fueron más moderados que en meses anteriores, pero las industrias pymes comenzaron a notar una cierta desaceleración en los pedidos de producción. “Esto se debe a que el poder de compra del ingreso personal se ha debilitado, lo que significa que los consumidores tienen menos dinero para gastar”, argumentaron.



Asimismo, explicaron que “un fenómeno que ocurre en algunas ramas industriales es la sobreacumulación de stocks de insumos por temor a que su desabastecimiento genere gastos extraordinarios además de costos logísticos. Ello provoca no sólo una menor liquidez financiera, sino una postergación de inversiones en maquinarias o reparaciones, que posibilitarían aumentar su capacidad de producción y la oferta del mercado”.



Tomando todos estos datos como referencia, Came detalló que la mejor performance en junio volvió a estar en “Alimentos y Bebidas”, con un crecimiento anual de 5,3% en su producción, a precios constantes. La peor, ocurrió en “Papel e Impresiones”, con una caída interanual de 23,3% anual.



En lo que es “Alimentos y Bebidas” puntualmente, los empresarios advirtieron sobre la inflación descontrolada en productos como azúcar, que en algunos casos se recibieron con incrementos mayores al 100%. Se reportaron además problemas para conseguir café crudo, enlatados, harinas y envases plásticos para packaging.



El segundo lugar en producción lo tuvo “Indumentaria y Textil”, que registró un crecimiento del 4,6% anual, a precios reales, y sumando un aumento de 1,3% en el primer semestre del año (frente a igual periodo de 2022). Frente al mes pasado, también tuvo una suba de 4,9%.

En cifras

0,9% Cayó 0,9% la industria pyme en el mes de junio comparado con el mes anterior, y un 0,6% fue la caída en relación al mismo periodo del año pasado.

5,3% El crecimiento interanual que tuvo el sector de “Alimentos y Bebidas” fue de 5,3%, el que mayor desarrollo tuvo durante los últimos doce meses.

23,3% El derrumbe interanual que registró el área correspondiente a “Papel e Impresiones” fue de 23,3%, el que peor situación registró durante el último año.