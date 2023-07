Vuelven las clases hoy con el foco puesto en Lengua y Matemáticas

lunes 24 de julio de 2023 | 6:05hs.

Después de dos semanas de receso invernal, las escuelas de todo Misiones vuelven a las aulas hoy y con este retorno se vienen grandes desafíos para la educación misionera en general.



En esta segunda mitad del año, las escuelas de todo el país volverán a tomar las pruebas Aprender tanto en la primaria como en la secundaria, por lo que el Ministerio de Educación de la provincia apunta a intensificar las estrategias de enseñanza sobre las áreas más problemáticas: Lengua y Matemáticas. Por otra parte, se fomentarán las instancias de participación estudiantil en el Parlamento Juvenil del Mercosur con ejes-debate vinculados a la salud mental.



“Tenemos como expectativa poder reforzar los aprendizajes de lengua y matemática, la formación continua docente y, más que nada, seguir trabajando con las escuelas en los temas de agenda, como las reglas internas sobre cómo intervenir ante situaciones complejas”, manifestó la subsecretaria de Educación de la provincia, Rosana “Cielo” Linares.



En conversación con El Territorio, remarcó que el foco estará puesto en aplicar la modelización de secuencias didácticas con metodologías activas para fortalecer distintas estrategias que permitan enriquecer los aprendizajes, especialmente en Lengua y Matemáticas.



Al respecto, analizó que vendrán dos desafíos importantes. “Entre septiembre y octubre se va a hacer la aplicación del Aprender censal para primaria y la aplicación muestral para el secundario. Van a ser evaluaciones estandarizadas federales. Y en noviembre se viene la semana de Educar en Igualdad, para la que ya están disponibles distintos materiales para trabajar los acuerdos de convivencia”, dijo.



“Lo importante es que este segundo cuatrimestre vamos a trabajar más en propuestas de intensificación acompañando a las escuelas con talleres y seminarios. Las pruebas Aprender nos mostraron que hay determinadas macrohabilidades en Lengua y Matemática que un porcentaje de los chicos no está logrando. Entonces, vamos a trabajar para fortalecer la enseñanza de esas macrohabilidades no solo desde la disciplina que se puede abordar, sino también desde distintas áreas”, explicó. En este sentido, señaló que si bien la compresión de textos corresponde al área de Lengua, puede trabajarse en geografía, historia u otras materias.



Sobre este punto, la subsecretaria de Educación puntualizó que los talleres de convivencia serán planteados desde una mirada integral a los saberes emergentes, como ser perspectiva de género, abordaje de las situaciones de violencia, no discriminación y el cuidado del medioambiente. “Este año el Parlamento Juvenil va a tener un eje-debate de salud mental, votado por los mismos estudiantes entre un menú de seis opciones”, destacó. Asimismo, resaltó que “las escuelas están trabajando mucho para que los chicos tengan espacios de participación y de escucha”.



Por otra parte, advirtió que hay pedidos de ampliación de varias escuelas debido al aumento de matrículas, como así también solicitudes de desenrolamiento de cursos. Aunque se espera tener los resultados del relevamiento 2022-2023 a finales de agosto, precisó que de 2021 a 2022 hubo alrededor de 9.000 chicos más dentro de las escuelas secundarias. A su vez, indicó que el relevamiento se realiza de manera virtual a través de una plataforma federal a la que cada escuela ingresa con su número de CUE (clave única educativa) para cargar sus datos, los cuales son corroborados posteriormente por el equipo provincial de educación.



Escuelas técnicas

La amplia demanda de la educación técnica en Misiones obligó a la creación de más divisiones en los establecimientos con la inversión que eso acarrea. Las autoridades apuntan a que cada vez más chicos egresen con herramientas para afrontar el mundo del trabajo, uno de los principales motivos por los que son elegidas las escuelas técnicas.



Algunos casos de ampliación de cursos son la Epet N° 34, de Itaembé Guazú y la Epet N° 50, en Cerro Azul.



En el universo de la educación hay 68 escuelas técnicas públicas y catorce privadas. Además, el 20% de la matrícula pertenece a la educación técnica. Son 20.000 estudiantes de un total de 100.000 alumnos secundarios, según lo informó Gilson Berger, subsecretario de Enseñanza Técnico Profesional.

En cifras

9.000 De 2021 a 2022 hubo alrededor de 9.000 chicos más dentro de las escuelas secundarias de la provincia de Misiones, detallaron.

20% Hay una matrícula del 20% que pertenece a la educación técnica. Son 20.000 estudiantes de un total de 100.000 alumnos de escuelas secundarias.

Se retomarán las mesas suspendidas, días a definir

Las mesas de examen que estaban programadas para el 6 y 7 de este mes fueron suspendidas a raíz del paro de colectivos. Esto se realizó por disposición del Consejo General de Educación (CGE), quedó postergada para la vuelta del receso, los días y horarios serán designados por parte de los directivos, en ambos turnos.



Con la implementación del Régimen Académico Marco (RAM), cada escuela podrá buscar y elaborar un plan estratégico a la hora de evaluar de acuerdo a su contexto. Con esto buscan que el examen no sea solamente frente a un tribunal evaluador sino que tanto docentes y directores puedan solicitar trabajos prácticos y en caso que amerite, la defensa oral de éstos.



Además, las clases que se retoman hoy se dictarán hasta el 29 de noviembre, con esto se cumplirán con los 190 días de clases pactados a principios de año.



En septiembre se hará el operativo Aprender en escuelas primarias de Misiones, tendrá una modalidad censal, mientras que en octubre se realizarán las pruebas de carácter censal en el nivel medio.



En este aspecto, se buscarán revertir los resultados negativos que se vieron en el último relevamiento en secundaria, cuyos datos fueron difundidos en junio pasado.



Puntualmente, el nivel de desempeño por debajo del básico en Matemáticas alcanzó el 63,6%, mientras que el satisfactorio y el básico fueron de 9,5% y de 26,9%, respectivamente. En Lengua, el nivel de desempeño por debajo del básico llegó al 27,2%. Los otros niveles fueron 10,6% avanzado, 40% satisfactorio y 22,2% básico.



Los peores resultados se vieron en las zonas rurales. El 73,5% de los alumnos de escuelas rurales tuvo un desenvolvimiento por debajo del básico. En el ámbito urbano, los alumnos que quedaron por debajo del básico fueron el 61,1%.



Los que alcanzaron niveles básicos en Matemáticas en la ruralidad fueron el 21,4% de los estudiantes y en el nivel satisfactorio se ubicó el 5,1%.