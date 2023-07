Un like en redes y todo bien entre Tini y Rodrigo de Paul

lunes 24 de julio de 2023 | 6:00hs.

Mucho se habló en la semana de la supuesta separación de Tini y Rodrigo de Paul. Una noticia que sin ningún sustento salvo trascendidos sin fin, se ventiló a los cuatro vientos en varios programas de espectáculos.



Fue la periodista Paula Varela, panelista del ciclo ‘Socios del Espectáculo’ de Canal 13 quien comenzó la imparable bola de nieve: “Hace días que ellos venían distanciados, peleados. No es que le habían puesto un punto final a la relación, pero ellos vienen de muchas crisis y separaciones. Esta no es la primera y tal vez no sea la última. Alguien cercano de esta situación me lo termina confirmando”, había asegurado.



Al parecer toda la versión de la crisis y separación tuvo un origen intrascendente en otro momento pero de vital importancia en tiempos de fans de las redes sociales. Y a quienes viven sumergidos en el mundo virtual les llamó poderosamente la atención que en uno de los últimos posteos de la cantante, donde estrena un look con cabello colorado, hubo millones de likes, pero el de su novio campeón del mundo con la Scaloneta tardó en llegar, lo que provocó todo tipo de suspicacias.



Finalmente, de Paul puso el corazón, que simbolizaría que está todo bien en la pareja. El tiempo dirá...