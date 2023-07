Malestar en el clan Tinelli: Cande y Mica ya no se siguen en Instagram

lunes 24 de julio de 2023 | 6:00hs.

Cande Tinelli se encuentra muy dolida con su familia y así lo dejó traslucir en alguna interacción con sus fans. Además, llamó la atención que con su hermana Mica dejaron de seguirse en Instagram.



Es que en las últimas horas, Cande, que artísticamente se llama Lelé presentó ‘Quiero Verte’, su nuevo lanzamiento musical junto a Coti Sorokin, su pareja. Y ni Marcelo Tinelli ni sus hermanos estuvieron en el evento, en cambio postearon fotos risueños desde Miami.



La cantante aseguró que esa ausencia le generó tristeza, por lo que sus seguidores fueron a las redes de Mica a reprocharle que haya elegido ir a Miami al debut de Messi en el Inter, en vez de acompañar a su hermana en el estreno de su nueva canción.



Si bien Mica suele mantener un bajo perfil, ante los reproches de desconocidos en su cuenta, decidió responder: “Este viaje estaba planeado hace bastante”, aclaró. Y agregó: “Si no sabés cómo son realmente las cosas por favor no opines, gracias”.



De esa forma, dejó en evidencia que hay detalles en la relación de las hermanas que sólo ellas saben y que por alguna razón Lelé decidió hacer público.



En tanto, Coti sí le dedicó sus palabras en redes: “El amor y el arte son la misma cosa. Compartirlo con vos es mi profunda felicidad. Lo que digan me la suda bien sudada, de la cabeza al juanete. Habla más de los demás que de nosotros mi amor”, expresó el cantante.