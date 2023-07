Territorio Fun

domingo 23 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro:

Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap;

Rauw Alejandro

2 Las babys Aitana

3 Los del espacio- Big

One;Duki;Emilia;FMK;

LIT killah;Maria Becerra;

Rusherking;Tiago PZK

4 Me enteré-

Tiago PZK;Tini

5 Mientras me curo

del cora- Karol G

6 Un x100to - Bad Bnny;

Grupo Frontera

7 Vagabundo - Manuel

Turizo; Sebastián

Yatra; Beéle

8 No se ve-

Emilia;Ludmilla;Zecca

9 Perfecta - FMK;

María Becerra; Miranda

10 Dance the Night -

Dua Lipa



Actriz estadounidense se viraliza por hacer un mate

El video lo subió una artista de Estados Unidos que está en nuestro país y enseñó la forma que tiene ella

de preparar la famosa infusión argentina. Una vez puesta la yerba en el mate y el agua a calentar se

preguntó por qué la bombilla tenía agujeros en la parte de abajo. Después, una vez lista la pava eléctrica,

llegó el momento de servir la infusión de la forma que a ella le parecía correcta. La primera degustación

no le convenció mucho así que tiró un poco del contenido a la basura. “Menos yerba y más agua”, agregó.

En la segunda prueba que hizo tampoco se quedó con cosas positivas. “Mañana lo intento basado en sus

comentarios”, acotó para finalizar el clip. La publicación obtuvo miles de reproducciones y cientos de

‘me gusta’. Además, la gente dejó su opinión.

EA Sports FC está listo para competir con Fifa 24

En mayo del año pasado, EA Sports confirmó que su asociación de 30 años con la Fifa, el organismo que rige el fútbol a nivel mundial, llegaba a su fin.

Las nuevas características de EA Sports FC 24. Se trata de una expansión del motor Frostbite para mejorar la experiencia previa a los partidos, con escenas de multitudes ruidosas y ruedas de prensa auténticas. La colaboración con los especialistas en estadísticas de Opta, que informará sobre los atributos especiales de los jugadores clave. Y luego está lo que EA llama Hypermotion V.

Emiliano Zubi, Alan Kaechele, Ignacio Salinas, Jerónimo Pessini, Tiziano Rossi y Elián Wall.

Ramiro Díaz con Mía y Dominic.

Federico González y Gonzalo Ruiz Díaz.

Laura Pintos y Gonzalo Argüello.