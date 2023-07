Priorizar intereses republicanos

domingo 23 de julio de 2023 | 6:04hs.

Alfredo Schiavoni, diputado nacional de Juntos por el Cambio y precandidato a diputado nacional por segunda vez, sostuvo en diálogo con Meta Data que recorrió Misiones por las elecciones provinciales. Destacó que de todos los frentes electorales, solamente Juntos por el Cambio hará uso efectivo de las elecciones primarias. Apuntó que busca representar a Misiones para abordar los intereses de todos los argentinos.

Schiavoni, que acompaña la fórmula Horacio Rodríguez Larreta- Gerardo Morales, mencionó que “allí se encuentra el diálogo, el consenso y acuerdos en conjunto para cumplir los objetivos que necesita Argentina”.

Primarias

“Los ciudadanos están apáticos porque recientemente fueron las elecciones provinciales -el pasado 7 de mayo- y nos encontramos nuevamente en campaña para las Paso. No hay mucha gimnasia de las Paso, no es grande el interés”, reflexionó el precandidato.

De cara a las primarias, dijo que en las internas de Juntos por el Cambio, que disputan Larreta y Bullrich, según Schiavoni, “la diferencia está en la forma de hacer política y llevar la campaña adelante”.

Schiavoni manifestó que la verdadera contienda nacional se dará el 23 de octubre, en la que habrá que competir contra otro modelo y espacio político, refiriéndose a Sergio Massa.

También en Misiones se encuentran disputando dos listas del partido, por lo que el precandidato dijo: “Lo importante es que el fanatismo no gane a los militantes del espacio y que prioricen los objetivos republicanos que nos representan”.

Hizo hincapié en que el frente representa la forma republicana y federal de hacer política. “Estamos alejados del populismo y la falta de respeto por las instituciones consagradas de Argentina, que sí está representada por Unión por la Patria”.

Propuestas

Añadió que el espacio cree en la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en la independencia económica del Banco Central respecto al Ministerio de Economía.

“Tenemos que salir del déficit entre los ingresos y egresos del Estado. No podemos seguir gastando más de lo que ingresa al país”, apuntó. No obstante, aclaró que hay cuestiones que se deben desacoplar del Estado y “se debe revisar renglón por renglón para achicar el déficit fiscal”. Luego insistió en que si esto no se cambia, Argentina no tiene rubro a mejorar como país.

“Los mecanismos de cubrir el déficit con endeudamiento y con emisión tienen como consecuencia la inflación. El presupuesto vigente cuando se votó en el Congreso, se planteó que habría una inflación del 60% y en la actualidad estamos en el doble interanual”, analizó.

Manifestó que “desde el espacio se piensa que el consumo llega del salario, y el salario proviene del trabajo, y el trabajo de la inversión”.

Tras su labor como legislador, sostuvo que “Misiones forma parte de la Cámara de Representantes de la Nación y se abordan intereses de todos los argentinos, no solamente de la tierra colorada”.