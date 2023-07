Resaltan la importancia de cuidar la piel con especialistas

domingo 23 de julio de 2023 | 6:04hs.

Durante la temporada de invierno varias personas aprovechan para realizarse tratamientos estéticos con el fin de mejorar la piel. Ante esto, dermatólogos recomiendan que las consultas deben realizarse con médicos especialistas ya que evaluarán al paciente de forma integral para ofrecerle alguna rutina o medicamentos acorde a la salud general que presentan.

En este sentido, la responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Madariaga, Gabriela González Campos, dijo que aún falta conciencia por parte de pacientes para buscar ayuda en profesionales.

“La rutina del cuidado de la piel no es como una receta de cocina, por ende no hay una sola para todos. Hay que evaluar si la piel es grasa, si está deshidratada, si es reactiva. Podremos detectar una posible patología que por ahí el consultante no sabía, todo desde una mirada integral, teniendo en cuenta enfermedades de base, y eso el paciente no obtendrá yendo a una estética o cosmetólogo”, explicó la profesional.

Protector solar

Asimismo en cuanto a cuidados básicos de la piel, señaló que en la provincia aún falta el uso de protector solar. Es una manera de prevenir quemaduras y patologías como el cáncer.

Según detalló la especialista, su uso es fundamental aún en invierno porque en Misiones en todas las estaciones hay presencia de sol y por más que el tiempo esté frío, los rayos del sol dañan el cutis.

Los diabéticos y ancianos sufren un mayor grado de resequedad en la piel. Según indicó González Campos, las glándulas sebáceas tienden a producir menos grasa y esa grasa ayuda a retener la humedad, aísla y evita el resecamiento.

“También hay algunos pacientes que tienen patologías especiales de la piel como la psoriasis y la dermatitis atópica. Son patologías en las cuales la piel se reseca, pierde agua y se deshidrata por diferentes mecanismos ya sea por la propia inflamación o incapacidad de retener agua”, agregó la dermatóloga, haciendo hincapié en la importancia de consultar.

A raíz de todas las patologías y reacciones que pueden aparecer en la piel, instan a que primero el paciente visite a un médico especialista. Tanto si quiere saber que hidratantes usar como ante problemas de caída de pelo, uñas o ante aparición de dermatitis que se pueden trabajar desde un enfoque médico y en estos casos, no es recomendable asistir a estéticas.

Cuidados ante el frío

Ante el frente frío que llegará a la provincia nuevamente el próximo jueves, la médica puntualizó algunas recomendaciones.

“Lo ideal es no bañarse con agua muy caliente y que sean baños rápidos, ya que la piel tiende a resecarse más. Usar jabones solamente en zonas íntimas o axilas o usar jabones en todo el cuerpo que sean sin detergentes, que tienen el mismo grado de acidez de la piel, e incorporar el hábito de hidratarse”, remarcó la dermatóloga.

En tanto, sostuvo que algunos productos pueden producir dermatitis y que si no se trata a tiempo pueden transformarse en un cáncer de piel. Puede comenzar con la aparición de un grano, pero si el paciente se rasca y no consulta, puede empeorar.

“En cuanto al pelo hay épocas en las que cae más, pero depende también de un análisis integral. En general se debe a la genética de cada uno, pero en esta época el pelo crece, hace un stop y cae. A su vez, esa caída excesiva puede ser el primer signo de una patología interna, de una alteración hormonal o de un déficit vitamínico”, añadió.

Por último, la médica recomendó el cuidado de la piel, ya que a largo plazo pueden aparecer consecuencias. Y cerró aconsejando asesoría profesional una vez al año.