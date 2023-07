Murió Tony Bennett, una de las grandes voces de la historia

sábado 22 de julio de 2023 | 6:00hs.

Tony Bennett, una de las grandes voces de la música de todos los tiempos, que puso su impronta a clásicos como ‘Blue velvet’ y ‘I left my heart in San Francisco’, murió ayer a los 96 años en Estados Unidos, informó la prensa internacional.

La publicista Sylvia Weiner confirmó su muerte y destacó que murió en su ciudad natal de Nueva York. No había una causa específica, pero le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016.

Bennett luchó en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial como soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo y luego se dedicó a su carrera como cantante. Tuvo su primera canción popular con ‘Because of You’ (‘A causa de ti’) en 1951 seguido de varios éxitos.

Su pico artístico llegó a finales de la década del 50 con álbumes como ‘The Beat of My Heart’ y ‘Basie Swings, Bennett Sings’. En 1962 grabó la canción que lo consagraría en el ámbito internacional: ‘I Left My Heart in San Francisco’.