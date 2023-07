El Territorio Fun

sábado 22 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro:

Bzrp Music Sessions,

Vol. 56 - Bizarrap;

Rauw Alejandro



2 Las babys Aitana



3 Los del espacio- Big

One;Duki;Emilia;

FMK;LIT killah;Maria

Becerra; Rusherking;

Tiago PZK



4 Me enteré- Tiago

PZK;Tini



5 Mientras me curo del

cora- Karol G



6 Un x100to - Bad Bnny;

Grupo Frontera



7 Vagabundo - Manuel

Turizo; Sebastián

Yatra; Beéle



8 No se ve-

Emilia;Ludmilla;Zecca



9 Perfecta - FMK; María

Becerra; Miranda



10 Dance the Night -

Dua Lipa





Ca7riel la rompió cantando covers en TikTok

El joven guitarrista y músico argentino suele mostrar su gran destreza en videos de TikTok que no tardan

en hacerse virales.

Esta vez tomó su guitarra y con su gran talento hizo covers en homenaje a Peso Pluma

y el argentino Chaqueño Palavecino. El músico cuenta con más de 2.6 millones en su cuenta oficial de Tik Tok. Generalmente, suele subir contenido variado: desde covers de famosos temas, challenges, videos con diferentes amigos y personalidades, hasta su rutina diaria.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue que en el segundo 34 del video, el cantante realizó la siguiente pregunta: “Si tanto sabe

tocar mejor...”. Posteriormente continuó la frase con el famoso meme de Morena Rial: “Que lo

demuestre”.

Xenoblade Chronicles 3 se actualiza a la versión 2.1.0

Buenas noticias para los usuarios de Xenoblade Chronicles 3 , pues sus responsables acaban de liberar un nuevo parche que ayudará a mejorar la experiencia de todos los usuarios en Nintendo Switch.

De esta manera, se añade la funcionalidad amiibo al juego para los amiibo “Pyra” y “Mythra” que ofrecen prendas especiales, además aumenta el porcentaje de probabilidad de volver a adquirir manuales de batalla, manuales de tácticas y manuales de estrategia (Future Redeemed) y se solucionaría el problema por el cual algunos jugadores no podían completar la misión del Capítulo 2, Perseguir a Glimmer, al dirigirse al noroeste (Future Redeemed).

Agustín Solís y Milena Verón.

Los Fontana compartieron una agradable jornada de juegos en familia.

Tamara Aguirre y Marilyn Olmedo.

Diana Ponce compartió una jornada lúdica junto a Mauge y Leia.