Antonio Latreccino y su libro del Gurí Guazú

sábado 22 de julio de 2023 | 6:00hs.

El dibujante y caricaturista Antonio “Latre” Latreccino presentó el jueves su libro que recopila el último año del Gurí Guazú, historieta que lleva varias décadas publicándose en El Territorio.

La presentación se realizó en Animal World con amigos, familiares y colegas.

Según explicó el dibujante, el compilado incluye también algunas historietas que no se publicaron. ‘‘Resolvimos hacer un libro, la idea era que quede porque los diarios y en la web desaparecen y el librito lo va a mantener en las casas dentro de 10 años. Alguien lo va a encontrar y va a decir: ‘Mirá, esto se publicó en El Territorio’. El formato libro queda para la historia”, entendió Latre.

Además alegó que como todo libro ‘‘tiene una historia’’.

‘‘Me costó mucho, pero mucha gente apoyó con publicidad porque si no, no salía”, reflejó sobre el proyecto.

En tanto en la distendida presentación que se llenó de anécdotas, recordó una en particular: “Un día lo dibujé a Ramón Ayala con una guitarra toda pinchada, cuando Ramón estaba en su mejor momento. Era una sátira de Ramón, pero un día llegué a mi casa y estaba Ramón Ayala en mi casa. Me dijo de todo, de todo. Yo le dije, bueno, perdóneme, le pido perdón si lo agravé. Y después de charlar un rato me mira y me dice ‘la palabra mágica para mí es perdoname’ y con eso se calmó y se fue. Yo que recién empezaba le decía a mi familia: ‘Vino Ramón a putearme, vino a mi casa Ramón Ayala’. Yo era chico, lo escuchaba. Cuando le dije a mi mamá, no podía creerlo y lamentaba no haber estado. Esa fue una anécdota linda, una de las tantas”, cerró.