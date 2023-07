El Terror acecha en Posadas

sábado 22 de julio de 2023 | 6:00hs.

Este fin de semana sigue el espectáculo Terror sin Escape, que se despide de Posadas. La experiencia conjuga a los personajes más terroríficos de reconocidas películas, con la mayor tecnología interactiva y un museo viviente. Pensado exclusivamente para que lo disfruten sólo los que se atrevan a transitar por los pasillos de esta gigantesca casa llena de sorpresas.

Así, por tercer fin de semana consecutivo, hoy y mañana de 16 a 23 en el Club Tokio (Félix de Azara y Belgrano) se despliegan las habitaciones del Exorcista y La Monja, Billy del Juego del Miedo, Freddy Krueger, Vecna con Demogorgon y The Last of Us entre varios otros. Las entradas valen 1.000 pesos y los menores de 10 años no abonan si lo hace el adulto que acompaña.