Concierto para festejar los 15 años y unir a alumnos y egresados

sábado 22 de julio de 2023 | 6:06hs.

Un lenguaje que conecta desde otro punto del alma y la psiquis. La música une a personas diferentes en momentos distintos pero que energética e inexplicablemente tienen ese frenesí artístico en común.

Para muchos es una asignatura más en las actividades que desde chicos desandaron solo por adquirir alguna herramienta más. Sin embargo, puede convertirse en una huella que define una etapa tan constructiva como conflictuada como lo es la adolescencia.

Con ese bagaje, es que hoy, alrededor de 20 ex alumnos de la academia Génesis, de Jardín América vuelven a pisar el escenario para cantar con sus pares.

Como parte de la celebración por sus 15 años, la escuela de música jardinense preparó un show con todos sus alumnos actuales e invitó a los egresados a sumarse a la propuesta.

“La respuesta fue súper positiva, tuvimos ensayo y no faltó prácticamente nadie”, comenzó relatando Silvana Fiege, al frente de la empresa. Con muchos chicos estudiando fuera de la ciudad y de la provincia, las vacaciones de invierno se postularon ideales para este concierto plagado de emociones y reencuentros.

En total se estima que serán alrededor de 70 intérpretes en escena, divididos en seis ensambles por grupos etarios o de nivel de aprendizaje. Hay dos grupos de ‘peques’ cada uno de 15 niños más o menos, un grupo denominado nivelador, luego los que están en fase de intermedios, los avanzados a pronto de recibirse y finalmente los exalumnos.

“Tengo a una exalumna que está embarazada, otra que viene a ensayar con su bebé en brazos...”, contó Fiege sobre los egresados que decidieron volver a las tablas. Otros que viven lejos, ya tienen niños pequeños u obligaciones laborales que no pueden desatender, dirán presente a través de videos que mandaron especialmente. Desde Ushuaia, Buenos Aires o Estados Unidos no quisieron dejar de participar en la gala de su querida academia.

Y es que realmente el ambiente familiar, cercano, convierte al espacio en un segundo hogar y quienes pasaron por sus aulas le guardan especial cariño ya que más allá del desarrollo artístico, entienden que convivieron con pares y profes en una etapa crucial de crecimiento personal, anímico y de carácter como lo es la adolescencia.

“Yo creé este espacio porque era lo que yo hubiese deseado también en mi adolescencia. Les digo a mis alumnos avanzados: ‘lo que ustedes tienen es mágico’, porque tienen los amigos de la escuela, de básquet, y también los de la academia y se juntan, van a los cumpleaños pero hasta hacen sus bandas con quienes se cruzan en clase”, deslizó la profesora al recordar cómo se unieron Pancho y Lautaro -dos chicos recientemente egresados- y los más consagrados Impuntuales que llegaron a telonear a Ciro y Los Persas en el Budweiser Made For Music, todos conectados por Génesis. Una escuela como nexo, una invitación a compartir.

Universitarios y exalumnos de Génesis dirán presente en el festejo de 15 años.

“Es mucho más que un espacio de enseñanza, para varios es como su segunda casa y me emocionó ver sus estados en redes cuando contaban el motivo de su viaje, su participación en el concierto y decían ‘vuelvo a mi casa”’, confesó Fiege.

El concierto se abrió un poco también como anhelo de volver a explotar esa parte artística para quienes lo musical se vio relegado, en pos de dedicar más tiempo a estudios universitarios, trabajos y otras disciplinas.

Incluso una de las historias que contó la docente fue que, por ejemplo, dos estudiantes de medicina que fueron alumnos de Génesis se encontraron en las peñas de Santo Tomé y se volvieron asiduos al darse cuenta de que compartían ese origen y pasión musical en común.

“La música expresa lo que no se puede decir en palabras, los chicos canalizan mucho ahí y se dan intercambios, por más que no se conozcan entre sí, es decir: ‘como aquél toca la guitarra y yo también, me hago amigo’. Es como que te saca barreras, como cuando fueron a participar en Iguazú en Concierto donde el único idioma era la música”, graficó Fiege.

En esa línea consideró que incluir estas habilidades musicales y de socialización brindan una apertura mental única, en especial en la adolescencia, tan llena de emociones. “Que se encuentren en algo tan sano como la música como una manera de escape, de reconexión o simplemente de encontrarse, está buenísimo”, insistió la profe entendiendo que los más chiquitos “están en otro mundo ellos viven la música de otra manera”. De esta manera, se destacó que el concierto que tendrá lugar hoy desde las 20.30 en el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos, será como un reflejo de la carrera que los chicos tienen dentro de la casa de estudios.

De los peques a los egresados, se observará el camino transitado dentro de la academia, a diferencia de otros conciertos temáticos donde se intercalaban las destrezas.

Incluso, según adelantó la profesora, algunos de los ex alumnos van a formar la banda para canciones de los peques, “entonces en ese momento se van a encontrar las dos puntas”, detalló. En cuanto al repertorio, será un popurrí bien variado, con todo lo que dejaron estos 15 años de magia musical, pensado para que sea entretenido para todo público.

También ex profes y ex alumnos que se alejaron de la música se acercarán como espectadores para dar cuenta de que fueron parte de la historia de este espacio. “Va estar concurrido, esperamos llenar los 150 asientos que tiene el auditorio y habrá una torta y festejo de cumple al final”, cerró Silvana.

Un proyecto que comenzó como taller personal, con pocos alumnos y se convirtió en una propuesta que abraza a toda una comunidad. Hoy transita con madurez su adolescencia y espera con ansias seguir creciendo a la par de sus fieles integrantes.



Para agendar

15 años de música y arte

Hoy a las 21 puntual, Génesis, instituto de arte celebra sus 15 años con un concierto que incluye a todos sus alumnos actuales y más de 20 egresados de la escuela. La gala musical se puede seguir en streaming a través de YouTube al que se accede por este código QR.