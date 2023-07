Comerciantes de Encarnación solicitan intervención de autoridades para evitar caos en zona fronteriza

viernes 21 de julio de 2023 | 11:15hs.

El cruce por el puente San Roque González sigue siendo una prolemática a resolver por parte de las autoridades tanto argentinas como paraguayas. En la jornada de ayer, jueves, se vivió una situación alarmante ya que manifestantes solicitaban que se vuelvan a realizar filas sobre el viaducto pese a la prohibición existente por cuestiones de seguridad.

Daniel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: "Venimos conviviendo en un tiempo a esta parte con esta situación, estamos buscando soluciones tanto de este lado y solicitamos también soluciones del otro lado, pero eso no escapa de una realidad que nosotros también tenemos problemas aquí pero buscamos que haya una solución que sea beneficiosa para todos".

"Queremos que el tránsito sea más fluido, estamos hablando con nuestros gobernantes para tener audiencia con el presidente para buscar una solución en cuanto al tráfico fronterizo. Hay que tener una voluntad de ambas partes, del lado paraguayo, hemos ido formales por el tema de la larga espera, de la gente que ingresa a las filas sin formar la fila, tratamos de hacer todo lo posible como Cámara de Comercio, como asociación de comerciantes que somos, pero también necesitamos voluntad de las autoridades", agregó.

En ese sentido comentó que si bajan los costos de los combustibles en Paraguay también disminuirían los vehículos que se trasladan diariamente, "es que es lo más atractivo que tiene hoy Argentina por los bajos costos, ver como suvencionar esa situación. Aún no se dan situaciones que hayan que lamentar pero hay que buscar la solución ante la mala imagen que tiene el segundo ingreso más transitado al país argentino"

"Hay algo que también me sorprende y es que no tome intervención también la Cámara de Comercio de lado argentino porque cuando se da la situación distinta, cuando es atractivo venir a Paraguay siempre reclaman pero hoy que ellos tienen la primavera de venta porque tienen productos porque son más baratos para nosotros, no lo hacen", advirtió.

Finalmente dijo que pese a las bajas ventas tienen predisposición de seguir trabajando, "tenemos que reflotar el comercio, tratamos de tener variedad y cantidad de mercadería pero la pimavera de ventas se encuentra hoy en Argentina por el bajo costo de la moneda agentina, hoy por hoy es una alternativa de trabajo traer el combustible para la venta acá"

"El problema es que tienen que haber soluciones a las coimas que existen para evitar adelantamientos, pero esta es parte de la solución a una situación agobiante que se vive en la zona fronteriza. Tener un parque automotor de más o menos 450 o 500 vehículos ya corresponde a la gente de la Armada mantener la la tranquilidad en la zona de Aduana para que no ingresen civiles", finalizó.