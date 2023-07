jueves 20 de julio de 2023 | 2:30hs.

Se cumplieron ayer nueve años de la muerte de Carlos Guirula, el albañil de 30 años que el 19 de julio de 2014 fue detenido en un motel posadeño y luego asesinado a golpes mientras era trasladado hasta la comisaría Decimotercera de Posadas. Por este hecho hay cinco efectivos de distintos rangos imputados por tortura seguida de muerte, mientras que un sexto por omisión funcional para evitar torturas, puesto que observó pero no intercedió.

Pero a la fecha ninguno está detenido luego de que se vencieran los plazos razonables de las prisiones preventivas y accedieran a las respectivas excarcelaciones.

María Guirula, hermana de Carlos, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Estamos esperando que la justicia actúe porque hay seis personas que están imputadas por el homicidio de mi hermano, que hace cinco años están libres disfrutando de su vida por las calles, viviendo el día a día, mientras que desde nuestra familia sufrimos la pérdida de mi hermano. Esperamos que salga el juicio oral y que los acusados sean condenados”.

“Hace tres años la fiscal pidió la elevación a juicio y todavía estamos a la espera de una fecha de inicio, así que eso es lamentablemente lo que vivimos como familia. Tengo la esperanza de que va a salir pronto porque ya el año que viene se van a cumplir diez años y es tanto todo lo que una familia debe de sufrir esperando justicia por el asesinato de una persona. Pero es confiar y tener esperanza de que eso va a suceder”, agregó con tristeza la entrevistada.

Además, explicó que no hubo ningún avance de la justicia hace tres años y que están todos libres. “Hoy a la madrugada reviví el día enterándome de cómo sucedieron las cosas, ese día lo vivimos muy cercano, es algo que no se olvida porque es lamentable lo que padeció mi hermano, verlo en el velatorio fue muy triste porque era una persona totalmente desfigurada por los golpes que recibió. Esa imagen es la que uno guarda”, recordó con dolor.

Ingratos recuerdos

María revivió los instantes previos a enterarse de la muerte de su familiar.

“Me acuerdo que habíamos ido a la comisaría porque nosotros esperábamos a que mi hermano esté detenido en alguna comisaría de Posadas. Nos acercamos a la Decimotercera y la camioneta estaba toda encintada. Entramos, nos recibieron, como que no sabían qué decirnos. Después pensar que ahí terminó la tortura de mi hermano o vaya saber si en la camioneta porque no se sabe muy bien dónde falleció. Son recuerdos que uno los guarda, que los tiene y no debe ser así”, sostuvo la mujer.

La entrevistada confió que su hermano no merecía una muerte así pese al altercado que mantuvo con los efectivos de la Policía.

“Que ellos hoy vivan su día a día y nosotros no podamos disfrutar de un fin de semana con nuestro hermano no es justo. Sé que esa noche sucedió algo en el que los compañeros que estuvieron ahí habrán visto algo y es por eso acuden a buscar a mi cuñada. Sé que sucedió algo, nos llegaron a hacer saber que pasó algo por la actuación rápida del juzgado pero nos dijeron que en el juicio se sabrá la verdad”.

Por último, reflexionó y dijo: “Hoy se cumplen nueve años y quiero recordarlo, es un día triste, la pérdida de un hermano y en esas condiciones brutales y que nadie merece es muy feo. Queremos agradecer por escucharnos y que se haga oír el pedido de voz de justicia”.

Torturas y muerte

El crimen de Guirula fue cometido durante la madrugada del 19 de julio de 2014. El albañil había ingresado al motel ubicado sobre la avenida Andresito junto a dos amigos y dos trabajadoras sexuales, pero mientras se retiraban mantuvo una discusión con un empleado del lugar.

En esa instancia se produjo un situación violenta por lo que el conserje decidió llamar a la Policía. Al lugar acudieron varios patrulleros, pero los uniformados se toparon con la resistencia de Guirula.

Esto derivó una tunda de golpes en el rostro y patadas -cuando ya estaba en el suelo- que minutos después le provocaron la muerte. De allí fue trasladado hasta la Comisaría Decimotercera en la caja de un patrullero Toyota Hilux, pero llegó sin vida.

En esa dependencia arrastraron el cadáver hasta una canilla donde le limpiaron las manchas de sangre y también lavaron la caja de la camioneta. La autopsia estableció que la brutalidad fue tal que Guirula sufrió rotura de nueve costillas y perforación de sus pulmones.

Por este hechos están imputados la oficial Lourdes Tabárez, los cabos Lucas Nahuel Saravia y Ricardo Escobar, junto al agente Carlos Da Silva y Ricardo Escobar. El sexto implicado, acusado de omisión funcional de evitar la tortura, es el oficial subayudante Carlos Alberto Sidorak.

El caso Guirula como impulso para la creación en Misiones de la CPPT