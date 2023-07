Victoria, la estudiante que se destaca en el mundo

jueves 20 de julio de 2023 | 6:05hs.

El Global Student Prize es una distinción que reconoce los logros extraordinarios de jóvenes que estén contribuyendo a transformar la vida de sus compañeros y de la sociedad en general. Entre 3.851 postulantes de 122 países, la misionera Victoria Rojas (17) se convirtió en la primera mujer argentina finalista y la única representante del país en esta edición del premio al quedar entre los 50 mejores estudiantes del mundo.

Ahora compite con chicos de los cinco continentes para alzarse con el premio que Chegg.org lanzó en alianza con Fundación Varkey.

Sin embargo, haber quedado entre los 50 mejores del planeta no es cosa menor.

Es que la destacada trayectoria escolar de Victoria no es reciente. De ser una niña tímida pasó a una curiosa empedernida.

A los 9 años, mientras cursaba la primaria en el Instituto Madre de la Misericordia, inventaba cuentos junto a una compañera para promover la lectura.

Con 12 años formó parte del equipo de ciencias de Infinito por Descubrir, donde desarrolló un proyecto de investigación llamado ‘El mundo en una gota’ y su objeto de estudio eran los ecosistemas de los ríos locales: “Iba a la Costanera y a las lagunas y luego me llevaba las muestras para analizar con microscopio. Quería saber todo, incluso llevé la saliva de mi perrito Washington”.

En la Escuela de Robótica de Posadas ideó una almohada para mejorar la calidad del sueño.

A los 15 años dio su primer discurso en el Parlamento Juvenil y, a los 16, participó de un programa de liderazgo en Estados Unidos.

Además, es la creadora de Innovaty (innovación+aty, ‘equipo’ en guaraní) una red de en busca de potenciar las capacidades educativas de los jóvenes, y pronto viajará a Dubai para debatir los problemas de la agenda política internacional junto a estudiantes de todo el mundo. El equipo está integrado por doce jóvenes de entre 15 y 18 años de siete provincias que trabajan en cuatro áreas: bienestar, logística, comunicación y financiamiento.

“Hay muchos chicos que quieren mejorar su entorno y no saben bien cómo. Queremos dar a conocer estas oportunidades y acompañarlos en el proceso”, indicó al respecto.

“Si bien pasé por un montón de actividades, empecé con la representación estudiantil cuando tenía 15, gracias a la profe Daiana”, comentó la adolescente misionera en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

Al hablar de su trayectoria, destacó la creación de Innovaty en febrero de este año. “Es una organización nacional que trabaja con jóvenes líderes de todo el país creando programas educativos gratuitos para hacer conocer todas las oportunidades que existen, entre programas y becas, y pueden transformar vidas”, precisó.

A su vez, resaltó que se trata de generar una comunidad que esté dispuesta a ver las problemáticas existentes para buscar soluciones desde su lugar.

Respecto al premio global al mejor estudiante, contó que decidió postularse por internet sin saber qué ocurriría.

“Hace poquito recibí la llamada y es una gran sorpresa. Este año soy la única argentina y es un honor también que Argentina esté entre los primeros 50 países. Todavía estoy procesando toda la emoción”, expresó, celebrando que haya diez nominados de Latinoamérica.

A los 9 años creó con una compañera un proyecto para alentar la lectura.

La novedad de que estaba entre los distinguidos se supo ayer y desde entonces no paró de recibir mensajes, llamadas y felicitaciones de personas de todo el país.

“Este reconocimiento no es solamente mío, sino de la juventud misionera y argentina como tal, demostrando que, cuando tenemos unión y nos proponemos algo, podemos enfrentar los desafíos de la actualidad”, dijo alentando a los chicos de su misma edad.

La selección de los diez finalistas se conocerá en agosto y, quien gane el premio, recibirá 100.000 dólares por su desempeño.

Acompañamiento

En todo este camino transitado, destacó la importancia del acompañamiento familiar. Contó que sus padres, ambos docentes, tuvieron que trabajar intensamente para consolidar su hogar y su familia.

“Fue una infancia movida”, recordó. Años antes, su abuelo había tenido que emigrar desde el Paraguay debido a la persecución política de la dictadura de Alfredo Stroessner en aquel país vecino.

Eso no le impidió realizar todo tipo de experimentos y emprendimientos en su casa y escuela. Como era una niña tímida, su madre decidió llevarla a teatro y eso potenció enormemente su expresividad. Mientras sus padres fomentaban la creatividad, ella emprendía jugando en su barrio.

Sus padres decidieron, por ejemplo, que era mejor que no utilizara celular hasta los 13 años para que pudiese desarrollar su creatividad, su pensamiento crítico y no generase su propio aislamiento. Entonces ella diseñó su teléfono de cartón.

“No le dábamos celular, pero sí libros”, repasó Claudia, su madre, que agregó: “Lo importante era que ella desarrolle su creatividad, su manera de hacer el bien con los demás”.

Además, la adolescente reconoció la importancia de sus docentes, que siempre le brindaron apoyo: “Los profes que tuve me cambiaron la vida, me dijeron que no me rinda y me acompañaron en los momentos difíciles. Tener la oportunidad de recibir educación es fundamental para construir una sociedad justa”.

Un futuro prometedor

En medio de la emoción por ser nominada al Global Student Prize, Victoria manifestó que “cada vez que se abre una oportunidad como esta, hay una lluvia enorme de posibilidades”, por lo que todavía está explorando cuál será su siguiente paso al egresar como Maestra Mayor de Obras del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen de Posadas.

“Aún estoy descubriendo qué carrera quiero estudiar porque así como estoy con Construcciones, al mismo tiempo, estoy con un modelo de Naciones Unidas en el que estamos Joaquín Batica, de San Luis, y yo. Los dos tenemos 17 años y fuimos seleccionados por Change the World, una organización internacional, para participar en un modelo de Naciones Unidas que se va a hacer en Dubai en el mes de octubre. Los dos tenemos becas, pero no llegan a cubrir todos los gastos así que estamos trabajando en campañas para recaudar fondos”, explicó.

Además, la adolescente posadeña aseguró estar aprovechando este año para realizar todas las actividades posibles y decidir, el próximo año y con más calma, qué carrera universitaria le gustaría seguir. Entre las opciones, se destacan relaciones internacionales, arquitectura e ingeniería.

“Me gustaría muchísimo explorar el mundo para aprender de él, pero me gustaría trabajar en Argentina porque tiene una riqueza enorme culturalmente y también en lo que es naturaleza”, concluyó.

Por último, Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey para Latinoamérica, sostuvo: “La historia de Victoria podría representar la de muchos jóvenes de Argentina y la región, donde su propio potencial adquiere brillo gracias al apoyo de su familia y el impulso de grandes docentes. Y no sólo vemos un desarrollo de talento personal, en su historia vemos claramente que si ellos, los estudiantes, tienen verdaderas oportunidades, ese potencial pasa a ser una oportunidad para toda la comunidad”.



En cifras

3.851

La misionera es la única representante de Argentina y quedó seleccionada entre los 50 mejores estudiantes del mundo entre casi 4.000 postulantes.





Destacar los logros de los jóvenes

Desde la Fundación Varkey indicaron que “el premio, en su tercera edición, está dirigido a estudiantes que tengan al menos 16 años, que estén inscriptos en una institución académica o en un programa de formación y reconoce los logros extraordinarios de jóvenes que estén alcanzando un impacto real en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general”. En cuanto a Victoria, señalaron que “actualmente se encuentra cursando 5° año

de secundaria y busca la oportunidad de devolver a su comunidad algo de todo lo que ha recibido”. El ganador del año pasado fue Igor Klymenko, un estudiante de 17 años de Kiev (Ucrania) que se trasladó a las afueras al comienzo de la invasión rusa para terminar

su último año de secundaria. Refugiado en el sótano de su nueva casa, Igor completó sus estudios mientras perfeccionaba un dron detector de minas en el que había estado trabajando.

En América Latina este año resultaron también finalistas Brian Martínez, de Uruguay; Elisa Torres, de Chile; Georgina Batista, de República Dominicana; Maydelith Zuñiga Cabrera, de Perú; Santiago Páez, de Colombia; Bianca Bearare y Henrique Peixoto Godoi, de Brasil; y Fernando Daniel de Lucio Villalobos y Gerardo Murga, de México.