Ganaderos confían en recuperar el valor de hacienda en Misiones

miércoles 19 de julio de 2023 | 6:04hs.

La ganadería misionera comenzó un proceso de recuperación tras lo que fue uno de los periodos más complejos para el sector. Con la aparición de las lluvias y el lento mejoramiento de los pastos, los productores ya no se ven obligados a rematar sus animales, pues los pueden retener un poco más, dándole así más valor a la hacienda.

De acuerdo a datos de la Sociedad Rural, hay unas 350 mil cabezas en la provincia, lo que representa el 1% del total del ganado en el Litoral. No obstante, hace un par de años, en vigencia del Plan Ganadero, Misiones alcanzó a tener 500 mil cabezas. La liquidación de los animales ante los altos costos y los estragos de la sequía llevaron a bajar considerablemente la producción. Ahora, se busca el resurgimiento de la actividad, haciendo hincapié en la calidad.

Al respecto, Sebastián Rodríguez, subsecretario de Producción Animal del Ministerio del Agro de la Provincia, indicó a El Territorio que desde el gobierno “se sigue fortaleciendo el sector ganadero a través de diferentes estrategias de intervención, entre ellas, las líneas de créditos para compra de animales por medio de las cuales se contribuye con la mejora genética y el aumento del stock de vientres de alta calidad”.

“Las capacitaciones en confección de reservas forrajeras son acciones que se vienen realizando en diferentes puntos de la provincia teniendo en claro que la transmisión de conocimientos técnicos es la llave para el aumento de la eficiencia productiva”, resaltó.

Adujo que “el objetivo principal es aumentar la eficiencia (kilo de carne por hectárea por año). Ese objetivo se alcanza no sólo incrementando el stock, sino también acortando los ciclos e invirtiendo en manejo, genética y sanidad. En el centro genético de la provincia venimos realizando un trabajo sostenido con ese horizonte, tanto en producción de carne como en producción lechera”.

Recuperación

En medio del camino de la recuperación, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), manifestó que tras un ciclo de abundante oferta en medio de la sequía, el fenómeno El Niño -que ocasiona más lluvias- traerá una retención de ganado para aprovechar el pasto en los campos. Eso tendría como consecuencia directa el aumento en los precios de la carne, que podría escalar hasta un 40% en octubre.

Indicaron desde la cámara que en los meses recientes el producto se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “La sequía sigue marcando el ritmo de la faena, es por esto que la faena comparada con junio de 2022 aumentó 20%, creando una sobreoferta de carne en el mercado interno que impide que los precios se adecúen a la inflación de los últimos meses”, indicaron. Para la entidad, esto “se revertirá a partir de octubre, luego de llegado El Niño, que producirá la retención de animales en los establecimientos productores”.

En referencia a ello, Marcelo Dziewa, presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Gobernador Roca afirmó que luego de estos meses complicados, “sería lo mejor que pueda pasar que aumente por lo menos un 10% el valor de la hacienda. Vino la lluvia pero con el frío hace que el pasto no crezca y haya menos alimento”. También aseveró que los costos siguen en aumento y aunque la sequía ya no está presente, el clima sigue siendo condicionante.

Por su parte, el productor ganadero Roberto Comparín, resaltó que “estamos esperando esa suba para octubre, noviembre que es cuando vamos a tener buen pasto de nuevo”.

“En este momento, está lloviendo algo pero estamos en invierno y el fresco de la noche frena el crecimiento, por eso se proyecta para octubre esa mejora en los campos y en los precios. No nos olvidemos que la carne siguió subiendo pero no en el campo, los que producimos no somos partícipes de esos aumentos y estamos extremadamente preocupados”, sostuvo.

Remarcó que el precio de la hacienda está muy por debajo de lo que debería estar y por eso se busca la recuperación de los valores.

Afirmó además que durante el último tiempo, “se estuvo malvendiendo la hacienda por la falta de pasto. “Estamos con los precios muy por debajo de la inflación, los costos suben pero el precio de venta del ganado, a raíz de la sobreoferta de animales, se estancó”, explicó.