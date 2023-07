el calor estudiantil que desafía el frío

miércoles 19 de julio de 2023 | 6:08hs.

Aunque la agenda escolar de esta semana se mantiene todavía en receso por las vacaciones de invierno, los estudiantes secundarios no frenaron los ensayos por la Estudiantina y el espíritu festivo se mantiene vigente.

A diario, intercalados y organizados por horarios, la batucada se hace sentir todas las tardes en Posadas. Reunidos, sobre todo en la Costanera posadeña, la mayoría de las escuelas comenzó hace varias semanas el proceso de preparación y elección de temas. Los jóvenes se reúnen para armar y sacar ritmos, practicar pasos de baile y ponerse a punto para la edición 2023.

Al respecto, Katia Henn, presidenta de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes), destacó que “los ensayos vienen muy bien. La semana pasada los chicos tuvieron algunos inconvenientes por la lluvia y debieron suspender jornadas de ensayo. Ahora estamos viendo la posibilidad de recuperar todos esos días perdidos, pero vienen bien, contentos con la disponibilidad de días y de tiempo”.

Al compás de la batucada, la banda marca el ritmo. Fotos: Joaquín Galiano

Además, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, celebró que los directores de las bandas de música y de los cuerpos de baile vienen muy conformes porque no hay tantas faltas ni bajas durante estos días, ya que los estudiantes están libres de obligaciones escolares y disponen de más tiempo para dedicarse de lleno a los ensayos.

“Ya el año pasado la Estudiantina volvió con normalidad, tras la pandemia, y el nivel de participación fue bastante alto”, dijo Henn.

Las chicas practican sus pasos de baile para lucirse en las calles costeras.

Y agregó: “Estamos hablando de unos 4.700 chicos que fueron parte de la fiesta el año pasado y este año hay alrededor de 5 mil estudiantes en total. No sé los números de 2019, pero en comparación al año pasado se cree que este año son un poquito más y eso nos pone muy contentos”.

Un espacio de socialización

Si bien se trata de una competencia, la Estudiantina se celebra también como un espacio en el que la amistad y socialización cobra importante relevancia. Al día de hoy, la fiesta de los secundarios se celebra como la ocupación del espacio público, el contacto cara a cara y la solidaridad entre pares.

Asimismo, Henn resaltó que se trata de un espacio que potencia “la socialización cara a cara, que uno también se pregunta por este tiempo y esta generación tan acostumbrada a las redes, a no tanta presencialidad. Y sin embargo, estos espacios son propios de los chicos y se sostienen en el tiempo por decisión nuestra”.



Evalúan llevar la fiesta a otro espacio

Aunque todavía no hay certezas, se estima que la Estudiantina 2023 se llevará a cabo desde fines de septiembre y hasta principios de octubre.

“Todavía no hay nada definido, pero la fecha tentativa es comenzar después de la llegada de la primavera”, destacó Katia Henn, presidenta de Apes.

Asimismo, en los últimos días surgieron rumores sobre el cambio de escenario de la principal fiesta de los estudiantes. En primer lugar se habló de la propuesta de trasladar los festejos en la zona del Parque de la Cantera, frente a la Cascada, sobre la costanera posadeña pero fuera del tradicional Cuarto Tramo donde año tras año se celebra. También se habló de la posibilidad de llevar la fiesta al Parque de la Ciudad, un espacio bastante más alejado del casco céntrico posadeño.

Sin embargo, todavía no hay definiciones concretas. “Eso todavía no está cerrado, nosotros lo estamos tratando desde Apes y con el cuerpo colegiado y la Municipalidad. Pero no hay nada cerrado ni concreto”, aseguró la representante. “Hay un análisis de buscar un nuevo lugar, pero nada está definido”, repitió.