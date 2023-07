La cancha que por un tiempo será feria

miércoles 19 de julio de 2023 | 6:00hs.

Variedad sí, calidad también, pero sobre todo precios bajos. ¿Cómo que el doble o el triple? No, señora, señor, no me malentienda. Le hablo de dobles y triples que tendrán que esperar hasta que se terminen las obras en el Mercado Modelo La Placita y los vendedores que debieron ser reubicados temporalmente regresen a sus habituales puestos, de manera que la canchita de básquet de la avenida Sáenz Peña, entre el mercado y los monoblocks, en una Villa Blosset que, pese a los cambios, trata de sostener el espíritu del barrio cincelado por las aguas del Paraná.