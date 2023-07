La primera semana de receso generó un flujo de más de $2 mil millones en Misiones

martes 18 de julio de 2023 | 6:05hs.

Este lunes arrancó ya la segunda semana de receso invernal en Misiones y las diferentes localidades continúan apostando al turismo como motor económico. Desde el último fin de semana, además se sumó el contingente que llegó desde otras provincias e incluso Buenos Aires, que recién arranca con las vacaciones de invierno.



El clima durante los primeros días de la semana pasada fue un condicionante. El mal tiempo que se vivió entre el lunes y el miércoles perjudicó la llegada de más visitantes, el movimiento interno y la gastronomía. No obstante, los números siguen siendo alentadores y crecen las expectativas de mejorar las cifras durante los próximos días.



Desde el Ministerio de Turismo de la Provincia, por su parte, difundieron los datos oficiales de la primera semana. Así, detallaron que la ocupación a nivel provincial rondó un promedio del 81 por ciento, sin tener en cuenta la llegada aún de los turistas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y provincia de Buenos Aires.



De esta forma, hubo un total de 41 mil arribos y 142 mil pernoctaciones, aproximadamente. La estadía promedio además, fue de 4,9 noches. Asimismo, en cuanto a la parte económica, resaltaron que el gasto promedio por persona en su estadía fue de $74.235 lo que generó en esta primera semana un movimiento económico en Misiones de $2.090 millones de pesos.



Al respecto, el ministro de Turismo José María Arrúa dijo a El Territorio que “sin dudas estamos viviendo un inicio de temporada de invierno muy positivo. Misiones se muestra como el lugar ideal para una escapada o para las tradicionales vacaciones del receso invernal. La provincia cuenta con una gran variedad y riqueza de propuestas, para todos los gustos, edades y estilos de viaje. Pero el factor común y de valor, constituye la hospitalidad de los misioneros”.



Reiteró además que “para los misioneros ya comenzó a funcionar en su primera etapa, el Ahora Viajá por Misiones, con beneficios tanto para el viajero como para operadores y prestadores de servicios. En www.viajapormisiones.com ya se encuentran disponibles los primeros paquetes y actividades ideales para estas vacaciones de invierno. Con el correr de los días se seguirán sumando prestadores con sus respectivas ofertas. Se obtiene un 10% de descuento y se puede pagar en 3 o 6 cuotas sin interés”.



Cada municipio

En cuanto al detalle por destino, el Ministerio resaltó que lideró la semana Puerto Iguazú, con un 83 por ciento de ocupación. Las Cataratas del Iguazú como maravilla natural no dejan de ser el atractivo principal de la provincia y en cada fin de semana largo o receso queda a la vista. Pese al cierre imprevisto de uno de los circuitos más importantes, el atractivo no redujo la cantidad de visitantes y tampoco se registró cancelación de reservas. Por el contrario, los ingresos al Parque Nacional Iguazú mantuvieron un promedio diario por encima de los 4.200 visitantes, cifra por arriba de los valores usuales. “Cataratas está a pleno, con buenos números de ingresos al parque y ya con las pasarelas y el balcón a Garganta habilitado”, consideró el Ministro.



Sin embargo, la ciudad de Posadas no se quedó atrás y marcó números muy buenos alcanzando el 82 por ciento de ocupación. “Posadas aparece como un atractivo fuerte en estas vacaciones de invierno, el clima, la posibilidad de toda la costanera, la costa del río, la gastronomía posadeña, es una opción muy consultada”, dijo Arrúa en referencia a ello. Las actividades programadas fueron una de las razones de esta elección y por ello, desde el municipio ya se lanzaron nuevas propuestas para los próximos días, con el fin de alentar la visita de más turistas y una estadía un poco más prolongada en la ciudad (más información en página 7).



En cuanto a los demás destinos, la ciudad de San Ignacio tuvo una buena aceptación con el 80 por ciento. Las reducciones siguen formando parte del circuito turístico de la provincia en este sentido.



Las ciudades de Eldorado (con un 76 por ciento), Aristóbulo del Valle y Oberá (ambas con el 75 por ciento) también recibieron a muchos turistas durante la semana y el fin de semana. En el último caso, los números crecieron ampliamente con las actividades de “Invierno en el Parque” organizadas por Federación de Colectividades como anticipo de la Fiesta Nacional del Inmigrante. En este sentido, desde la comuna de Oberá, remarcaron que durante la primera semana invernal hubo 1.400 arribos a la ciudad, con una estadía promedio de 2,1 noches y más de 5.000 pernoctaciones. En tanto, el gasto promedio fue de 15.200 pesos lo que generó un movimiento en la localidad de más de 75 millones de pesos.



Un de las ciudades más afectadas fue la de El Soberbio, que alcanzó igualmente un 50 por ciento de ocupación. Las crecidas a causa de las intensas lluvias y temporales, que derivaron en el cierre temporal del Parque Provincial Moconá, hicieron que caigan muchas de las reservas para la fecha. Empero, ya con el tiempo mejorando, las expectativas de un repunte en esta semana siguen en aumento.



Sobre todo ello, el ministro apuntó a que también tuvieron excelente llegada “otros atractivos que incluyen el producto selva o naturaleza, el Parque Temático Cruz de Santa Ana y el Parque Provincial Salto Encantado. En San Ignacio tuvimos los últimos días tres turnos para el espectáculo de Imagen y Sonido, con grupos de 100 personas en cada uno. Son números muy buenos”.



“Esperamos que ya en éstos días pueda quedar habilitado el acceso a los Saltos del Moconá, así tendríamos toda la oferta a pleno”, concluyó.

En cifras

81% Fue la ocupación promedio que hubo en la provincia de Misiones en la primera semana de receso, con una estadía que rondó las 4,9 noches.

$74.235 Fue aproximadamente lo que gastó cada turista durante la estadía en Misiones, lo que generó un importante movimiento económico.

Perspectivas gastronómicas

El mal tiempo de la primera semana de receso en Misiones condicionó al sector gastronómico, que igualmente no bajó los brazos y siguió trabajando para mejorar los números. En diálogo con El Territorio, el presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) Marcelo Valenti confirmó que estuvo tranquilo y que desde el sector se espera que esta semana repunte. Indicó que el clima “es un punto muy importante, la lluvia y el frío cortan mucho las salidas”.



En consonancia, la emprendedora Daiana Bárbaro, de Casso resto bar, manifestó que el panorama estuvo muy tranquilo durante la semana, teniendo en cuenta además que “nuestro fuerte es el patio y este clima no ayuda”. Aunque, ya anticipó que “estamos trabajando con reservas y ahora nos estamos preparando para el 20 de julio por el día del amigo”, lo que trae nuevas perspectivas al sector.



En tanto, Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas, remarcó que “venimos con un muy buen julio. Además de algunas provincias, también ya había empezado Brasil las vacaciones unos días antes entonces se empezó a sentir ese movimiento. Teníamos miedo de que estos días con la suspensión de balsas por la creciente no vengan, pero están recorriendo la provincia y la capital provincial”. “En cuanto al movimiento interno de turistas está siendo bueno y constante. La lluvia y el frío fue un tema para quienes hacen esparcimiento pero realmente es más que positivo, porque veníamos de casi un mes de veranillo, eso fue acompañando”, adujo. Asimismo dijo que “tenemos una propuesta turística muy variada y también con cada vez más oferta gastronómica, lo que invita a que los turistas se queden más tiempo. Hace tiempo trabajábamos para llegar a este movimiento constante”.