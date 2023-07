Insisten en la vacunación para frenar la rabia paresiante

martes 18 de julio de 2023 | 6:05hs.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció medidas sanitarias tras la confirmación de rabia paresiante en la localidad de Puerto Iguazú, donde la enfermedad que es contagiada habitualmente por la mordedura de murciélagos, afectó a un equino. Ante ello, tras tomarse la muestra correspondiente y luego de confirmarse el diagnóstico en el Laboratorio Regional de Candelaria-Misiones, el organismo sanitario dispuso vacunar al ganado bovino, porcino y equino en un radio de diez kilómetros alrededor del caso. Mientras que desde la Municipalidad de Iguazú también anticiparon distintas acciones para intentar frenar una posible expansión de la enfermedad.



“En los establecimientos localizados en este radio, también quedó prohibida la faena y el consumo de animales hasta que se cumplan con los plazos de la vacunación y revacunación de todas las especies susceptibles. A su vez, los movimientos a invernada se podrán realizar inmediatamente luego de la aplicación de la primera vacuna con previo aviso al destino, donde se completará el esquema de vacunación”, expresaron desde Senasa. Al respecto, el jefe del programa nacional de rabia paresiante de dicho organismo en Misiones, Gabriel Russo, explicó que “se ha diagnosticado un equino con estudios en Laboratorio Regional de Candelaria. Allí hemos confirmado la enfermedad de este herbívoro. Así que se están haciendo todas las acciones pertinentes en el lugar, haciendo la vacunación correspondiente, trabajando en la línea de generar inmunidad a los animales”.



“Esto es para que si esos animales, en algún momento van a faena, tengan protección contra la rabia, entonces no puedan ser afectados. Para eso también se toman medidas a 10 kilómetros de radio, para evitar que personas ingieran carne de animales que estén incubando la enfermedad o rabiosos”, argumentó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Esa protección, según explicó, “se hace con una vacuna, se revacuna y después de la revacunación se esperan treinta días para poder ser consumidos si es que se necesita faenar”. Al tiempo que detalló que “la rabia paresiante, o rabia paralítica, es una enfermedad epidémica, cíclica, recurrente, que es causada por el virus rábico pero transmitida por el murciélago común. Afecta principalmente a los bovinos y a los equinos, pero con menor frecuencia afecta a otras especies domésticas, al hombre y a algunos animales silvestres. Por eso, al afectar al hombre, es una zoonosis”. “Es una enfermedad que puede ser transmitida de los animales al hombre y en este caso es grave, es una zoonosis grave. Una vez que empiezan los síntomas es mortal”, apuntó.



Desde la comuna

Por su parte, Marina Ramos, directora de Zoonosis de la Municipalidad de Puerto Iguazú indicó a El Territorio que “se está trabajando, no sé si hablar de brote porque tenemos informado un equino positivo y dos vacas muertas con síntomas parecidos”.



“Desde la dirección de Zoonosis trabajamos con pequeños animales y hay vacunación permanente de rabia de forma gratuita, tenemos un quirófano móvil, nos vamos apostando por los barrios así que la gente se puede acercar todos los días a la mañana a vacunar. Además hicimos varias campañas”, afirmó.



En tanto, aseguró que “por otro lado, todo el resto de las organizaciones gubernamentales se están haciendo cargo de su trabajo, el Senasa, Salud Pública, cada uno hace su parte. Se está manejando el control del foco, sobre todo alrededor del caballo y la primera vaca muerta, así que estamos reforzando la vacunación antirrábica en ese lugar y pedimos a la gente que ayude llevando a sus animales adonde estamos apostados con el quirófano para que puedan ser vacunados”.



“Nosotros hacemos nuestra parte pero también necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Esta es una vacuna importante, hay gente que piensa que la rabia no existe más, pero en realidad nunca se erradicó de la Argentina, por lo que hay que seguir vacunando a los animales una vez por año”, mencionó.



También recordó que este año estuvieron un mes y medio en la Comisaría Tercera dentro de las 2.000 hectáreas trabajando con castraciones y vacunación.



En tanto, desde la Dirección de Zoonosis adelantaron que hoy desde las 10 hasta las 12.30 llevarán a cabo una campaña de vacunación antirrábica en la Escuela Provincial N° 862.



Sobre la enfermedad

Los primeros síntomas observados en animales consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Luego se observa depresión, deshidratación, dificultad postural y ambulatoria, y finalmente la muerte. Sobre cómo se debe actuar ante la situación, Russo, del Senasa, especificó que al detectar animales con síntomas hay que tratar de no tocarlos ni mantener contacto estrecho con ellos. “Todo animal con sintomatología nerviosa debe ser sospechoso de rabia, cuando hay alguna tendencia a aislarse, deshidratación, hay miradas perdidas, dificultad para pararse o trasladarse. Hay que sospechar, no tocarlo y comunicarse con su veterinario o con el veterinario oficial, para hacer el seguimiento de cada caso”, agregó.



Respecto de las regiones del país afectadas mencionó que “toda la provincia de Misiones está dentro del área endémica, así como la totalidad de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y parte de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis, el norte de Córdoba y el norte de Santa Fe”.