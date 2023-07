Universitarios: ocho de diez considera importante recibir atención psicológica

martes 18 de julio de 2023 | 6:04hs.

Según una encuesta realizada por la Agencia Universitaria de Posadas durante los últimos meses, 8 de cada 10 estudiantes considera importante recibir atención psicológica. Pero contradictoriamente, el 57% no buscó asistencia profesional en salud mental.



Además, el trabajo también releva la situación socioeconómica de unos 3.500 alumnos del nivel superior en la capital provincial, de todas formas, los datos más destacados se encuentran en el área de la salud mental.



De aquellos que buscaron ayuda, el 28,4% lo hizo en el sector privado de atención, 9,5% en hospitales y un 3,5% en Centros de Atención Primaria. Asimismo, gran parte expresó contar con espacios que se ocupan de la salud mental, pero no en todos los casos son aprovechados.



A su vez, se consultó sobre qué actividades realizan los estudiantes para cuidar su salud mental. En este caso, casi la mitad (46,5%) respondió que hace actividades de esparcimiento, pero casi un 20%, expresó no hacer nada para sostener un equilibrio emocional durante su paso por la educación superior.



En tanto, el 90% de los jóvenes que alguna vez realizó un tratamiento psicológico a través de la terapia, dijo sentir un alivio y que la experiencia le fue útil.



Economía y conectividad

En el apartado de datos económicos, sobresalió que el 64,5% de los encuestados sostiene sus estudios gracias al aporte familiar. El 34,5% debe costearlo a partir del ingreso obtenido con el trabajo propio, lo cual, aumenta la presión y obliga a distribuir tiempo para alcanzar los objetivos y tiene un impacto directo en el desempeño académico. En tanto, el 27% financia los gastos de estudios con las Becas Progresar.



El trabajo también analiza la conectividad de los estudiantes, así se desagrega que el 90,5% tiene conexión a internet y el dispositivo de conectividad más utilizado es el teléfono, seguido de la notebook.



La actividad física, un indicador cuyo dato había impactado fuertemente en encuestas anteriores, donde se veía un sedentarismo elevado en esta población, también fue tenido en cuenta para esta edición. Así los resultados arrojaron que el 34,9% no practica ningún tipo de deporte, el 33,7% sí los practica, y el 31,5% los realiza esporádicamente.



En ese marco, Carlos Vigo, coordinador de la Agencia expresó que “las principales demandas vienen de lo que implica acompañamiento y orientación vocacional, gestión de las emociones, hábitos y técnicas de estudio. Por otro lado, también el trabajo y el asesoramiento a diferentes institutos de educación superior en lo que tiene que ver con investigación, extensión y formación continua”.



También enfatizó que los datos obtenidos son fundamentales para el diseño de políticas públicas acordes a las necesidades de esta población, que según datos del organismo son 35.000 personas. Al mismo tiempo, en el trabajo articulado se presentarán los datos a diferentes instituciones académicas para trabajar en conjunto.

Servicios de la Agencia Universitaria

Durante el mes pasado la Agencia Universitaria llegó a decenas de personas con sus servicios. De este modo durante junio se ofreció orientación vocacional ocupacional, para esto se realizó un taller de cuatro encuentros en la sede de la entidad y tres charlas en instituciones de Nivel Medio, contó con más de 155 estudiantes.



Las charlas de motivación y desempeño académico contaron con 45 alumnos y se realizaron dos charlas en instituciones de nivel superior: Del mismo modo, se hicieron tres talleres de gestión de las emociones en la agencia y catorce más en diversas instituciones, con más de 450 participantes en total.



La agencia brinda un espacio de atención al estudiante y allí se recibieron más de 50 consultas sobre servicios gratuitos, carreras y alquileres. Además, se realizaron 20 actualizaciones del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito.



Por otra parte, se llevaron a cabo ocho charlas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en instituciones de nivel secundario, con la participación de aproximadamente 800 estudiantes. Se realizaron nueve talleres sobre residuos, compostaje y huerta escolar en cinco instituciones educativas, alcanzando a 270 estudiantes.



Se organizó y llevó a cabo el tercer Simposio Municipal de Extensión, Investigación y Desarrollo Local, con la participación de 450 chicos.