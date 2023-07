Preocupa el deterioro de salud mental y emocional en la población

martes 18 de julio de 2023 | 6:06hs.

Al hablar de salud mental entran en juego un sinfín de factores relacionados a la sociabilidad de las personas, las condiciones socioeconómicas en las que viven y las asistencias que el Estado pueda brindar a través de sus distintas instituciones y organismos. La OMS señala que la salud mental es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos.



Sin embargo, el último informe estadístico del Observatorio de la Deuda Social argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) registró el 2022 como el peor año en términos de salud mental y emocional entre los argentinos desde el año 2010. De esta forma, señala que el malestar psicológico aumenta a mayor vulnerabilidad socioocupacional, alcanzando a alrededor de 4 de cada 10 adultos. El estudio evidencia, además, datos vinculados a las redes sociales de amigos y familiares con quienes contar, al afrontamiento negativo del estrés y al déficit de proyectos personales, entre otras cuestiones.



A nivel provincial, una cifra que enciende alarmas es que, dentro de Posadas, la Red de Traslados asiste de 3 a 4 intentos de suicidio por fin de semana. “Los sábados de noche tenemos mayor cantidad de grescas e intentos de suicidios”, precisó en conversación con El Territorio el jefe de la Red, Gastón Roux. A su vez, indicó que se trabaja en un protocolo de contención para las personas y su grupo familiar.



Por su parte, el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de la provincia, Nicolas Aranda, puntualizó que “la franja etaria que presenta más suicidios consumados y que corresponde con la tendencia a nivel país está entre los 15 y los 30 años, con cierta posterioridad hasta los 35 y con casi un triple de preponderancia en varones”. En este sentido, remarcó la necesidad de reforzar las actividades preventivas y brindar herramientas a distintos actores de la sociedad para que puedan intervenir en la detección de una persona con intenciones suicidas y favorecer los factores de protección.



“El suicidio es un fenómeno complejo multicausal en el que inciden muchas cuestiones. La pospandemia generó un incremento de habitualidad y una disminución de encuentros cara a cara, como también la participación social en distintos aspectos que hacen a la vida en sociedad”, explicó. Asimismo, profundizó en que “la situación de precariedad económica, la alta inflación y una situación global de incertidumbre son factores que impactan fuertemente sobre la sensación de previsibilidad y de orientación por parte de la población en general, incidiendo en los recursos con los que cuentan para poder transitar algún episodio de crisis o alguna situación difícil que les toque vivir”.



El foco puesto en la salud mental

Aunque las circunstancias no son alentadoras en la media nacional y en la provincial, los temas relacionados a la salud mental están en la agenda social, un paso importante para poder actuar sobre ello.



“En distintos aspectos de la sociedad se está hablando y teniendo presente. Las nuevas generaciones lo tienen incorporado como un factor clave para la salud integral”, destacó el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Nicolás Aranda.



“De los parlamentos estudiantiles surge como demanda de los jóvenes todo lo que tiene que ver con salud mental. Creo que el estigma está en retroceso”, señaló. No obstante, recalcó la necesidad de ahondar el debate por la fuerte estigmatización y criminalización social hacia las personas con consumos problemáticos de sustancias.



En este marco, hizo hincapié en que “las personas que están atravesando situaciones emocionales difíciles tienen que tener la posibilidad de buscar ayuda, de considerar que eso que está pasando no le pasa sólo a ellas y que podemos encontrar mejores herramientas para transitar el dolor que buscar hacernos daño”. Sobre este punto analizó que, más allá de las autolesiones, existen otras conductas autodestructivas que pueden encubrir intenciones suicidas, como el consumo excesivo de alcohol, la alta irritabilidad y los episodios de violencia.



Respecto de los grupos familiares, amistosos y de contención, subrayó que “deben tener una escucha atenta y activa, sacando los prejuicios y dando lugar a lo que está haciendo sufrir a nuestra persona querida”.



“Se debe trabajar siempre desde una mirada de cuidado y acompañamiento”, concluyó.

Para agendar

Salud Mental Escucha

La Dirección de Salud Mental de Misiones puso a disposición el número telefónico 3764447122 para cualquier consulta. La vía de comunicación de la Dirección funciona de lunes a viernes de 08 a 20.

Madariaga: ansiedad, lo más consultado en salud mental

El Hospital Madariaga de Posadas viene teniendo una sostenida demanda de personas con trastornos o crisis de ansiedad y dentro del Servicio de Salud Mental es la consulta más frecuente.



En ese contexto, las psicólogas Juliana Krause y Lorena Barros, del mencionado servicio, explicaron que la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que permite ponerse en alerta ante situaciones consideradas amenazantes.



Si bien un cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones especialmente peligrosas y permite afrontar los retos y la capacidad de anticipación y respuesta, en ciertas circunstancias ese mecanismo se ve alterado.



“En ocasiones el sistema de respuesta a la ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente. Más concretamente, la ansiedad es desproporcionada con una situación e incluso, a veces, se presenta en ausencia de cualquier peligro real. Cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de la persona, entonces se la considera como un trastorno”, explicó una de las profesionales.



Fobias y pánico

A su vez indicaron que los trastornos por ansiedad son, en conjunto, la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Entre ellos se destaca el trastorno fóbico, la ansiedad generalizada, trastorno de pánico y el estrés postraumático.



Luego de nombrar información sobre la prevalencia y describir algunos de los tipos de trastornos de ansiedad, las profesionales indicaron algunos de los síntomas mentales y físicos que aparecen.



“Preocupación constante, cansancio, irritabilidad y problemas para concentrarse y conciliar el sueño, pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, temblores, mareos y desmayos”, detallaron.



En relación a las causas, detallaron que podrían desarrollarse por distintos factores o circunstancias, dependiendo de aspectos de la personalidad de base, temperamento, exposición a eventos traumáticos y experiencias significativas como mudanzas, duelos, embarazo, laborales o vinculares.



Para prevenir la ansiedad, aconsejaron: “Es importante adoptar un estilo de vida saludable, evitar el consumo de drogas y sustancias. Practicar ejercicio físico de forma regular -en especial al aire libre- también ayuda a despejar la mente. Del mismo modo, las técnicas de relajación ayudan a combatir la aparición de crisis. La ansiedad se manifiesta a nivel emocional y físico. Es importante reconocer ambos tipos de manifestaciones”.