Malena tiene 9 años y recorre la ciudad mostrando su talento

martes 18 de julio de 2023 | 6:05hs.

Malena Aguirre (9) aprendió a cantar con su padre a los tres años. Su talento innato evolucionó en el tiempo y hoy además de cantar toca el ukelele, y a veces acompaña a su padre por la ciudad. Su mayor sueño es tener su propio teclado, lo cual le resulta imposible comprar ya que sus padres no pueden costear el alto valor del instrumento.



En diálogo con El Territorio su papá, Pablo Aguirre, contó cómo transmitió el arte de la música a su hija. “Desde muy pequeña le canté porque aparte de ser plomero y albañil, aprendí a tocar la guitarra y cantar desde muy joven. Hace seis años, comencé a dedicarme a cantar en diferentes puntos de Posadas, en plazas y sobre todo en colectivos. Algunas veces Malena me acompañó y cantó y así la fueron conociendo”, sostuvo.



La primera vez que Malena subió a un escenario tenía 6 años y fue al cierre de un evento. Según su papá, la gente quedó impresionada con su voz y desde entonces asiste a eventos diurnos, cumpleaños infantiles, entre otros. Entre semana, la pequeña cantante va a la escuela y según sus docentes es una buena alumna. Solamente algunos fines de semana puede acompañar a su padre junto a su madre y su hermanito.



“No siempre ella canta en los colectivos, canto yo y otras veces ella me pide. No es cierto que me acompaña todos los días a mi trabajo en la calle porque va a la escuela y las veces que cantó en algún lugar público fue porque pedía hacerlo, ya que es su pasión”, dijo Pablo.



En tanto, con lo poco que gana en su trabajo, logró comprarle a Malena un ukelele -que ya aprendió a tocar- y solamente le alcanzó para una melódica. El anhelo más grande de la niña, es tener un teclado que le sirva hasta que sea grande, para poder perfeccionar su técnica y acompañar sus melodías.

La pequeña aprendió a tocar el ukelele y algunas notas en la melódica. Foto: Joaquín Galiano

Entre los muchos modelos y precios que hoy circulan en el mercado, un profesor de música de Malena, recomendó el Yamaha 373. Se trata de un instrumento de nivel medio en cuanto a precios y marca y se adapta al tamaño de la pequeña artista.



Entre las metas de Malena, en el futuro quiere llegar a ser famosa con la música, aunque también el amor por los animales hace que tenga otra misión que quiere cumplir, que es ser veterinaria. La pequeña tiene presencia en redes sociales como 'Malena Cantando' y desde allí se los puede contactar para realizar contrataciones y escuchar algunas canciones.



“Vamos si es de día o es un cumpleaños infantil, todo lo que sea nocturno o fiesta de adulto lo evitamos. Cuando asistimos a eventos vamos con toda la familia. En los bondis algún fin de semana me acompaña, aunque prefiero que no cante si no nos pide”, dijo el artista.



Muchas personas ya conocieron el gran sueño de Malena, aunque sus padres prefieren mantenerla con su inocencia alejada de falsas promesas. Es que varios prometieron comprarle el instrumento y después no lo hicieron, lo que hizo sentir triste y desilusionada a la pequeña.



Para seguir mostrando el talento innato de la posadeña anhelan que pueda subirse a cantar a uno de los grandes festivales de la región. La idea es que cada vez más personas conozcan sus dotes por ello apuntan a que pueda cantar en el Festival del Litoral.



El talento que heredó la niña viene de su papá que a los 13 años cuando vivía en Montecarlo aprendió a tocar la guitarra. Después aprendió a cantar y de a poco incursionó en el mundo musical. Durante un tiempo no se dedicó al arte y hace seis años volvió a hacerlo.



“Soy albañil, plomero y a veces hago alguna changa. Cuando no consigo empleo vuelvo a los colectivos y a la calle para cantar. Siempre voy a trabajar y luchar para que sus sueños se cumplan y que nunca les falte nada, por encima de mis necesidades”, concluyó el papá de la cantante.



Para comunicarse y contratar al dúo Malena y Pablo, o bien, para colaborar con la compra del soñado instrumento para la pequeña, el contacto es el 3765-381862.