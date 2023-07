Preocupación de trabajadores por posible venta de local

martes 18 de julio de 2023 | 6:04hs.

Trabajadores del hipermercado Libertad de Posadas trasladaron su preocupación a las autoridades del Centro de Empleados de Comercio, ante rumores de venta del negocio a otro grupo económico del rubro supermercados.



Trascendió en los últimos días que el grupo Casino, dueño de la empresa Libertad con tiendas en varias provincias de la Argentina y otros países, puso a la venta el paquete accionario y el principal interesado sería Chango Más.



Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, confirmó que los empleados están preocupados por la eventual venta, aunque transmitió tranquilidad al recordar que “las leyes laborales exigen al nuevo dueño tomar a los empleados respetando sueldos, categorías y antigüedad”.



El dirigente mercantil explicó que “el grupo Casino que es dueño del hiper Libertad, aparentemente se quiere desprender de esa empresa y la puso a la venta. Son alrededor de 3 mil trabajadores en todo el país que cumplen tareas en tiendas, supermercados y mayoristas”.



Gómez aclaró en medios radiales que “lo que circula es un presunto interés de un comprador y es algo que ya lo hemos vivido con otras empresas. Oficialmente no nos informaron nada y a nivel local todavía no saben del tema. Estamos siguiendo el avance más que nada por la preocupación de los trabajadores”.



En el caso puntual del local emplazado en avenida Quaranta y Tomás Guido de Posadas, “el plantel ronda los 300 trabajadores de manera directa e indirecta, entre los que están contratados por el híper y los que pertenecen a otros comercios pero que prestan funciones dentro de las mismas instalaciones”.



Desconoce los motivos que llevarían al grupo Casino a desprenderse del hipermercado Libertad, “porque localmente no se justifica el cierre. Por algo el año pasado ya hicieron una inversión instalando un nuevo modelo de negocio sobre la avenida Uruguay en un formato de minimercado. También vinieron importantes franquicias de venta de hamburguesas y cine”.



Según Gómez, “las buenas ventas no justifican un eventual cierre. El hiper de Posadas es uno de los que más vende del país de toda la cadena”.



Recordó el gremialista que “en pandemia se dio mucho la situación de empresas que solicitaron la quiebra o cambio de dueño. Cuando eso ocurre genera la preocupación al trabajador, pero la ley obliga a respetar a todo el plantel con antigüedad y categorías vigentes”.



“Sus salarios no van a bajar”, reafirmó Gómez, al tiempo que precisó que “un trabajador que recién se inicia en el ámbito del comercio percibe un salario que ronda los 180 mil pesos, cumpliendo jornada completa”.