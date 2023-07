Wanda rompió el silencio: “Quiero contarles lo que pasó”

martes 18 de julio de 2023 | 6:00hs.

Tras varios días de incertidumbre y preocupación sobre la salud de Wanda Nara, fue la propia conductora la que decidió ponerle fin a todos los interrogantes y salir a contar en primera persona cómo se encuentra. “Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, escribió en una extensa carta.



“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado”, explicó Wanda sobre los hechos que tuvieron lugar la semana pasada. “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio”, dijo y agregó: “Agradezco a cada uno de ustedes el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.