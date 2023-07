Maximiliano Pullaro fue el más votado en las Paso de Santa Fe

lunes 17 de julio de 2023 | 6:04hs.

El frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe fue el más votado ayer en las Paso provinciales al orillar el 70% de los votos y relegó a la alianza peronista Juntos Avancemos al segundo lugar, con apenas un 21%, en los comicios que definieron las candidaturas finales que compulsarán por la sucesión del gobernador Omar Perotti en las generales del 10 de septiembre.



Maximiliano Pullaro (43%) se impuso en el megafrente opositor a Carolina Losada (22%), en una pulseada que era uno de los grandes atractivos de la jornada. Con apenas un 12% de mesas escrutadas, la experiodista reconoció la derrota interna y se puso a disposición de Pullaro, en un tono conciliador.



Por el peronismo, fue elegido Marcelo Lewandowski el candidato en las generales. Avalado por el gobernador Perotti (quien fue precandidato a diputado provincial en su lista), cosechó un 14% y derrotó a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita (1,8%), Marcos Cleri de La Cámpora (3,4%) y a Leandro Busatto (2%). Entre los tres derrotados no alcanzaron el 8%.



Pasadas las 21 el precandidato a gobernador de Santa Fe por Juntos por el Cambio (JxC) Maximiliano Pullaro se reconoció ganador en la interna de la coalición opositora, contó que lo llamaron de los distintos búnkers para felicitarlo y dijo que “en la Argentina viene un cambio que no va a detenerse en ningún momento”. Pullaro dijo que “en este momento, y ante todo el país, siento que viene el cambio en la República Argentina. Un cambio que parece no detenerse en ningún momento”.



“Claramente se dio el cambio en la provincia de Santa Fe, con una marcada tendencia al triunfo de Unidos Para Cambiar Santa Fe y al triunfo de Juntos por el Cambio”, lanzó el dirigente radical. Acto seguido, destacó que “el cambio que hoy empezó en Santa Fe se va a materializar también el domingo que viene en la ciudad de Córdoba con Rodrigo de Loredo, que va a ser el próximo intendente. El cambio, también, se va a dar con Martín Lousteau en Capital Federal”.



Horacio Rodríguez Larreta celebró el resultado de la elección primaria de Santa Fe, a tres horas de haber cerrado la votación en esa provincia. “¡Otra provincia que se suma a la ola del cambio! ¡Felicitaciones JxC Santa Fe, unidos hicieron una elección histórica! Hoy los santafesinos dieron un mensaje contundente!”, se expresó el jefe de Gobierno porteño desde su Twitter.



El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) llegó a Rosario para apoyar a Maximiliano Pullaro, que compite en la interna opositora contra Carolina Losada y Mónica Fein. Viajó junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula presidencial, y con Martín Lousteau, senador nacional de la UCR y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



“Basta del miedo y la violencia a la que nos somete el kirchnerismo. Cada vez más argentinos en todo el país muestran que quieren vivir en paz, con trabajo y con desarrollo. Sé que somos la mayoría los que queremos esa Argentina, por eso la vamos a hacer realidad juntos”, agregó Rodríguez Larreta.

Bajo porcentaje de votantes

Las elecciones Paso se celebraron ayer en Santa Fe con un bajo nivel de participación. De acuerdo a la información oficial, alrededor del 60 por ciento de los santafesinos votaron con boleta única impresa para dirimir qué precandidato de cada coalición competirá en las elecciones generales del 10 de septiembre. Un dato que llama la atención puesto que el padrón electoral de Santa Fe es el tercero del país, con un total de 2.768.525 electores, que representan un 8,06 por ciento del total, detrás de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Asimismo, esta elección tuvo un fuerte impacto nacional a raíz de que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta jugaron fuerte apoyando a candidatos distintos en una contienda muy reñida.