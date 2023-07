Iguazú registró una ocupación del 83% en la primera quincena de julio

lunes 17 de julio de 2023 | 6:04hs.

Pasó la primera semana de vacaciones de invierno en Misiones, y se notó que los turistas recorrieron distintos puntos de la provincia, entre ellos Posadas, El Soberbio y Puerto Iguazú. También otras localidades como Oberá y Capioví se prepararon para recibir a los turistas con actividades como la Fiesta del Turismo Rural que fue este fin de semana y continuará el próximo, y la Capital del Monte, que espera a los visitantes en el Parque de las Naciones. En ese marco, la capital misionera aguarda que para la segunda semana del receso invernal el movimiento sea aún mayor debido a que provincias como Buenos Aires, Chaco y Formosa iniciaron el descanso este fin de semana.



Entre los destinos elegidos por los argentinos, siempre se encuentra Puerto Iguazú que en lo que va de la primera quincena de julio ya recibió una gran cantidad de turistas y registró una ocupación hotelera del 83% y Cataratas recibió más de 70 mil visitantes, con un promedio de 4.200 por día.



Cataratas

El destino Puerto Iguazú vive un intenso receso invernal con una gran afluencia de turistas que recorren los diferentes puntos turísticos de la ciudad. Pese a el cierre imprevisto de uno de los circuitos más importantes de las Cataratas del Iguazú -la Garganta del Diablo-, no se redujo la cantidad de visitantes ni se cancelaron reservas. Desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) informaron que la primera quincena del mes de julio cerró con un 83% de ocupación hotelera.



“Teníamos muchas expectativas por lo que iban ser las vacaciones de invierno 2023, seguimos trabajando para posicionar al destino principalmente en lo que demuestra ser Iguazú: como un destino seguro, de naturaleza, inteligente, pionero en la sustentabilidad. Finalizamos una hermosa primera quincena de la temporada de julio con visitantes de todas partes del país que disfrutaron de nuestra oferta, de nuestros servicios, atractivos y comercios”, indicó Leopoldo Lucas presidente del Iturem.



Lucas afirmó que el turista nacional sigue eligiendo el destino. A partir del 7 de julio, cuando las primeras provincias comenzaron las vacaciones, la ocupación y cantidad de visitantes al parque nacional aumentaron de forma progresiva, aunque se notó la diferencia este fin de semana cuando Buenos Aires y las grandes urbes comenzaron las vacaciones.



“Con una ocupación que estuvo promedio al 83% ingresamos a la segunda quincena del mes, que por estacionalidad tiende a incrementar el flujo de visitantes hacia nuestra ciudad. A su vez, los ingresos al Parque Nacional Iguazú mantuvieron un promedio diario por encima de los 4.200 visitantes, dato que claramente se sitúa por arriba de los valores usuales. Hoy superamos los 70 mil visitantes durante este mes”, remarcó Lucas.



El clima agradable predispone al turista a recorrer la ciudad, el Hito Tres Fronteras, la renovada calle Paseo, la feria de artesanos en la plaza San Martín y la costanera Eduardo Arrabal.



En lo que respecta a la gastronomía, todos los emprendimientos están trabajando muy bien ya que no sólo se registra el turismo nacional, sino que brasileños y paraguayos aprovechan para hacer compras en Iguazú y disfrutan de la cocina regional gourmet que se ofrece.



Capioví está de fiesta

Capioví se vistió de gala en el primer fin de semana de la 13ª Fiesta del Turismo Rural que seguirá los días 22 y 23 de julio, es decir, el próximo fin de semana. Con variada oferta gastronómica, cultural, actividades, emprendedores y espectáculos en vivo, los visitantes coparon la plaza Los Pioneros de la ciudad ambientada y ornamentada con la temática.



El público acompañó en el comienzo del evento, así también el sol se hizo presente luego de las lluvias de la última semana. El frío se hizo sentir pero no hubo precipitaciones y esto generó una gran movilización de los ciudadanos locales y de diversas partes de la provincia que se concentraron en la plaza céntrica el sábado. En el segundo día, ayer, también hubo bastante público y el clima acompañó en las actividades programas tanto para los adultos como para los niños.



Ricardo Baigual, director de turismo de Capioví, en diálogo con El Territorio, expresó la felicidad de haber tenido un agradable clima en los dos primeros días de la fiesta. “Pondero la asistencia de vecinos de varios municipios. El próximo fin de semana tendremos un balance certero de lo que nos dejó la fiesta”, dijo.



Luego añadió que “tanto el sábado como ayer hubo una positiva concurrencia, con personas de municipios aledaños a Capioví, vecinos de la zona y localidades más distantes”. Incluso de provincias como Tucumán, Córdoba que estuvieron de paso. Para el segundo fin de semana del festival se espera la participación de visitantes de Buenos Aires, Chaco y otras provincias que recién inician el receso se incremente.



Cabe mencionar que, entre los atractivos, se destaca La casa del colono, ambientada al vivir cotidiano en los primeros años de la rica historia de la localidad.

Comenzó a funcionar el “Ahora Viajá por Misiones”

La propuesta para potenciar el turismo interno, el programa “Ahora viajá por Misiones”, comenzó a funcionar en su primera etapa con beneficios tanto para el viajero como para operadores y prestadores de servicios. En la página oficial viajapormisiones.com ya están disponibles los primeros paquetes y actividades para estas vacaciones de invierno. Esperan que con el correr de los días se sigan sumando prestadores con sus respectivas ofertas.



En tanto, desde el Ministerio de Turismo y de Hacienda de Misiones llevan adelante el programa “Ahora viajá por Misiones” que estará activo hasta el 31 de diciembre de este año, tanto para la compra como para la realización del viaje.



Detalles del programa

Con el fin de potenciar el turismo en las localidades misioneras, el programa tendrá un descuento del 10% en las compras que se realicen los días lunes, martes y miércoles, a través de las tarjetas de crédito de Banco Macro a las agencias y prestadores de servicios adheridos a la iniciativa. El tope de reintegro será de $14.000 por tarjeta y el descuento se realiza en forma automática y previa al pago. Se otorgan 3 o 6 cuotas sin interés, con un límite financiable mensual –también por tarjeta- de $150.000.



Desde la cartera de Turismo explicaron que todos los paquetes y propuestas que preparan los operadores, prestadores y comercios para el programa, son visibilizados en el portal www.viajapormisiones.com, potenciando así este espacio de oferta turística local.



Además, el viajero puede encontrar en la misma plataforma virtual, más actividades que forman parte de los destinos y atractivos misioneros, teniendo la seguridad de que se trata de prestadores registrados de manera oficial.



“Esta herramienta es una apuesta y una decisión política para potenciar a todos los actores del sector turístico, respondiendo al concepto del turismo como política de Estado. Se fortalece de esta manera el turismo interno, se incrementan los niveles de demanda, manteniendo y generando más empleo a los misioneros”, expresó el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.



La página de Viajá por Misiones se divide en secciones para la facilidad de los visitantes al sitio. En primer lugar está Rastro activo, luego Travesía por parques y por último, Experiencia Posadas.