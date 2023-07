Avanzan las obras en el Parque Provincial Araucaria

lunes 17 de julio de 2023 | 6:04hs.

Desde mayo, se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras dentro del Parque Provincial Araucaria. Está ubicado lindante al barrio Viruplac en la zona urbana de San Pedro y pretende potenciar y fortalecer el desarrollo del turismo en el municipio. En este sentido, la falta de instalaciones y servicios, fue uno de los factores por los cuales resultaba difícil potenciarlo como un atractivo.



En este contexto, mediante la aprobación del proyecto para la instalación de infraestructura por el Plan 50 Destinos impulsado por la Nación, es grande la expectativa para generar nuevas actividades, tanto para el visitante como para los lugareños. En este caso, el proyecto contempla la construcción de un centro de visitantes, sanitarios, un anfiteatro con equipamiento urbano, pasarela mirador con vistas al humedal, formando parte integrante del sendero.



Sobre la importancia de esta obra, la guardaparque Andrea Dornelles, responsable del Parque Araucaria, destacó que son instalaciones necesarias para el turista que visita el área.



“No teníamos baño, ahora habrá sanitarios con acceso para personas con discapacidad que tendrán también un sector exclusivo de estacionamiento para poder disfrutar del lugar sin mayores dificultades. El anfiteatro donde podremos brindar charlas y demás actividades para los chicos. Es una gran obra para impulsar al lugar y lograr que el turista se quede más tiempo”, explicó.

Implementarán acceso y estacionamiento para personas con discapacidad. Foto: Carina Martínez

Precisamente, este espacio es uno de los principales emblemas turísticos del municipio en el que junto a la araucaria conviven cientos de especies de la fauna y flora misionera. Con aves únicas como el Coludito de los Pinos, junto a otras cientos de especies, hacen que sea considerada una de las áreas más importantes para la conservación de las aves del país. Esta particularidad se torna una opción más para los amantes y conservadores de la naturaleza.



En lo que respecta al avance de la obra, desde la empresa adjudicada, Celerity de Posadas, detallaron que se realizó el movimiento y compactación del suelo, la platea de fundación y anclajes para las estructuras metálicas. Además, se colocó el techo y mampostería de lo que es el Centro de Atención al Visitante.



En los últimos días, realizaron el recubrimiento del espacio con madera impregnada y próximamente darán comienzo a la construcción de la pasarela con mirador. Esta implementación formará parte de los atractivos dentro los senderos que ofrece el parque.



En cuanto al tiempo de ejecución de la obra, el plazo es de tres meses. Esperan potenciar el lugar con las nuevas instalaciones, que según detallaron, no afectan a la conservación y ambiente natural del lugar y así podrían finalizar las mejoras para las vacaciones de verano.



Actualmente, este espacio identifica a los sampedrinos y a partir de la culminación de los arreglos pasará a brindar al turista infraestructura moderna e información. Se espera que para fin de año las nuevas instalaciones estén funcionando a pleno.



A fines del año pasado, la sampedrina Anabella Fariña propuso la iniciativa de crear un corredor verde urbano, con el objetivo de conservar el ecosistema de poblaciones de araucaria y así no perder una parte de la identidad cultural. La idea surgió como tesis para obtener el título de técnica universitaria guardaparque del Instituto Superior San Pedro.



El desarrollo del proyecto nació mediante la necesidad de contar con herramientas para proteger a la araucaria o pino Paraná, especie en peligro crítico de extinción. El Parque Provincial Araucaria alberga el mayor número de ejemplares.



“Al perderse el ecosistema, es decir, los montes donde están las araucarias, los ejemplares quedan aislados y las poblaciones mayores, reducidas. Esta especie se reproduce mediante la polinización del viento entre un ejemplar macho al árbol hembra, la lejanía entre las plantas hace que no se logre fecundación y eso es muy negativo para la especie”, había señalado Fariña.



La falta de intercambio genético deteriora las poblaciones de araucaria, por lo que crear conexión entre poblaciones de estos ejemplares es una herramienta fundamental para protegerlas.



“Propongo en mi trabajo un corredor que conecta dos áreas protegidas pero la idea es que como ordenanza conecte a tres áreas: el Parque Araucaria, el Jardín Botánico Municipal Yvyrá Pytá y la reserva municipal Curí. Con eso se cubriría casi todo el casco urbano de San Pedro. La información técnica serviría para generar acciones prioritarias por parte del municipio para conectar estas tres áreas”, había explicado la tesista.



De esta manera, proteger a la especie permitiría formar un paisaje homogéneo de araucarias y como trasfondo se protegería a especies de aves asociadas a esta, como el coludito de los pinos y lechuzón negruzco”, precisó Fariña. La araucaria angustifolia y el palo rosa fueron declarados Monumento Natural Provincial por la Ley XVI N°19, que prohíbe en forma la tala, comercialización y destrucción de ejemplares nativos.