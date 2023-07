Mahira lanzó 7,88 metros y logró su mejor marca del año en el Mundial de París: "Más que nunca con el objetivo claro"

sábado 15 de julio de 2023 | 18:47hs.

La atleta paralímpica Mahira Bergallo terminó séptima en lanzamiento de bala (categoría F35) con una marca de 7,88 metros, en el Mundial de Para Atletismo 2023 que se realiza en París. Es la mejor marca del año para la obereña que compitió esta mañana en la capital de Francia. Su mejor distancia es de 8,13 metros.

En sus redes sociales, Bergallo se mostró "feliz por tener mi debut en un Mundial" y por haber "mejorado mi marca de este año". Expuso que está dispuesta a "seguir creciendo y dándolo todo para lo que venga después" y agradeció nuevamente el acompañamiento de la gente que aportó económicamente para que su entrenador, Jorge "Chino" Flores, pueda estar con ella en la máxima cita mundialista.

"Hoy estoy más que felíz por tener mi debut en el Mundial de Para Atletismo París 2023, mejoré mi marca de este año lo cual me pone muy felíz y si bien faltó para mejorar la marca personal, esto me permitió levantar el ánimo y querer seguir creciendo y dándolo todo para lo que venga después", posteó en sus redes sociales.

En otro tramo apuntó la alegría "porque Chino (Flores) me acompañó en todo este proceso y eso es gracias a todas las personas que colaboraron para que esté presente". Expuso en esa línea: "Puedo decir que disfruté hoy más que nunca la competencia, Dios me acompañó en cada instante y no me dejó caer".

"Era cierto lo de la frase, la biblia dice "todo a su tiempo, ten paciencia, a veces dolerá el proceso pero Dios sabe lo que es mejor para ti y su tiempo es perfecto". Todo lo hizo perfecto, ahora más que nunca con el objetivo claro. Vamos que esto sigue. Los quiero mucho".