Verónica Ojeda disparó contra Aníbal Lotocki: “Todavía me duele el cuerpo y no se sabe qué me puso”

sábado 15 de julio de 2023 | 16:30hs.

Durante el jueves pasado, Aníbal Lotocki fue inhabilitado de manera provisoria para ejercer la medicina, hasta que se confirme o no su condena a 4 años de prisión por lesiones graves contra Silvina Luna y otras famosas. Mientras la modelo aun permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires para combatir una bacteria intrahospitalaria que la tuvo casi al borde de la muerte, y luego someterse a un trasplante renal, el cirujano no podrá seguir atendiendo en ningún punto del país.

La decisión fue tomada por la Sala 3 de la Cámara nacional de Casación, a pedido del fiscal Sandro Abraldes y de Fernando Burlando, que fue el principal impulsor para que se haga efectiva la inhabilitación. En ese contexto, la que salió a contar su experiencia con el médico fue Verónica Ojeda. Al aire de LAM (América), la expareja de Diego Maradona concedió una entrevista vía zoom para relatar lo que le ocurrió con Lotocki hace 9 años atrás.

“Antes que nada quiero mandarle un beso enorme a Silvina Luna y un apoyo a toda su familia. Cuando tuve a Dieguito, había engordado mucho, y como me sentía con exceso de peso decidí operarme. Fui a un montón de cirujanos plásticos pero ninguno quería hacerme la cirugía porque todos me decían que tenía que esperar por lo menos un año, que es el tiempo indicado después de un parto. Hasta que una amiga en común del ambiente me recomendó a este hombre. Cuando lo fui a ver obviamente me dijo que sí podía operarme y que podía hacerlo enseguida, a la semana siguiente”, comenzó relatando Ojeda.

Acto seguido, la mamá de Dieguito Fernando explicó qué fue lo que le hizo el médico. “Me hice una lipo pero después él me agregó un poco de relleno en las caderas porque no tengo nada en esa zona. El tema es que yo no se lo había pedido, lo único que le pedí fue una lipo absoluta, porque me veía mal y él me agregó cosas en otros lugares que yo no le había pedido”, confesó con tono de preocupación.

Más adelante, Vero explicó el riesgo que corrió durante el posoperatorio. “Después de la operación me interné en una clínica porque no estaba bien. En un momento me sentí muy mal y quise ir al baño pero cuando intenté levantarme de la cama me desvanecí. No había ni una enfermera y yo perdía mucha sangre. En ese momento toda mi familia me trasladó a otra clínica en Ezeiza, donde me hicieron una transfusión de sangre. Ahí me dieron el alta y regresé a mi casa a seguir el reposo absoluto pero me volví a sentir mal y me internaron en el Sanatorio Los Arcos. Otra vez me realizaron una doble transfusión de sangre. La pasé muy mal, después de eso no me quise hacer nunca más nada”, admitió.

Si bien Ojeda no le inició acciones legales a Lotocki contó que ella salió a hablar para que su testimonio sirva de apoyo a las mujeres que están en juicio con el médico. “Cuando empecé a ver todos los casos de las chicas que había operado fui a hacerme un montón de estudios. Lo fui a ver al doctor Cahe y le expliqué que tenía dolores, que sentía durezas en varias partes del cuerpo. Me acuerdo que me hizo muchos ultrasonidos hasta que me compré el aparato para poder hacérmelo yo misma en mi casa. Supuestamente Lotocki me iba a poner la misma grasa de mi cuerpo, pero es el día de hoy que me sigue doliendo y todavía no se sabe qué me puso. Constantemente me hago chequeos, yo estoy bien pero los dolores están y tengo granulomas en diferentes partes del cuerpo”, se sinceró sobre su estado actual de salud.

“En mi situación, mi familia lo llamó por teléfono (a Lotocki) para que fuera a verme al hospital donde estaba internada pero él en ese momento dijo que no podía ir porque ya era tarde. Como mi familia lo amenazó con hacerle una denuncia, fue enseguida, pero todo a la fuerza”, relató.

Para concluir, Verónica fue contundente sobre el problema que tuvo tras la cirugía. “Me salieron granulomas y me duelen las zonas donde me hizo la lipo, porque me puso otros productos que yo no le había pedido. Los tengo en las piernas y en otras partes del cuerpo también. Me hice todos los estudios, pero no quise hacer una demanda, vi que la Justicia no funciona. Gabriela Trenchi y Silvina Luna hace años que están con este tema y no pasa nada. Pero si necesitan de mi testimonio, estoy a disposición. Después de lo que le sucedió a Silvina no quería hablar porque era una situación muy fea para mí también. Pero ahora quise salir a contar lo que me había ocurrido”, sentenció Ojeda.