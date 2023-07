Tom Holland compartió que era adicto al alcohol

sábado 15 de julio de 2023 | 6:00hs.

Tom Holland se sintió en un espacio muy seguro en la entrevista que dio para el podcast On Purpose With Jay Shetty y dio declaraciones que retumbaron en todos los portales del mundo: reconoció que fue adicto al alcohol, que ya no toma hace más de un año y medio y que no le gusta para nada la industria de Hollywood.

Durante casi dos horas, habló de su infancia, su vida profesional y las complicaciones que tuvo a lo largo de sus 27 años, en medio de un cambio profundo en su manera de elegir papeles y trabajos. En un momento, se sinceró sobre su adicción a la bebida. “Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No le escapo a eso en lo absoluto”, enfatizó el actor.

De acuerdo a lo que dijo, la situación se fue dando sin que él lo buscara. “No podía tener una vida social, no podía ir a un pub y tomar una gaseosa ni salir a cenar. Realmente comencé a preocuparme mucho. Luché mucho tiempo, pero ahora me siento feliz de poder controlarlo”.