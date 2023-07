El territorio Fun

sábado 15 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol.

56 - Bizarrap;Rauw Alejandro

2 Las babys Aitana

3 Los del espacio- Big

One;Duki;Emilia;FMK;

LIT killah;Maria Becerra;

Rusherking;Tiago PZK

4 Me enteré- Tiago

PZK;Tini

5 Mientras me curo

del cora- Karol G

6 Un x100to - Bad Bnny;

Grupo Frontera

7 Vagabundo - Manuel

Turizo; Sebastián

Yatra; Beéle

8 No se ve-

Emilia;Ludmilla;Zecca

9 Perfecta - FMK; María

Becerra; Miranda

10 Dance the Night -

Dua Lipa



Descubrió un fantasma con un filtro de TikTok

Una tiktoker se llevó un gran susto y su video se volvió viral en distintas plataformas. En las últimas horas, la usuaria @gabrielagarciapre se hizo viral gracias a un video que publicó en esta plataforma. La joven utilizó uno de los populares filtros de Barbie mientras se grababa en el interior de un hospital y se llevó un gran susto. En el video compartido, Gabriela García apuntó la cámara de su móvil a un pasillo del hospital en que se encontraba y al activar el filtro de Barbie se sorprendió. Es que ante sus ojos se dibujó la figura de la famosa muñeca, como si el filtro hubiese detectado un rostro para configurarla.

Lo que llama la atención es que el filtro hace que aparezca Barbie únicamente si detecta una figura humana y en este caso el pasillo donde apareció el filtro estaba completamente vacío.



EA lanza oficialmente su nueva

edición de videojuego de fútbol ‘Sports FC’

Después de mucha anticipación, se presentó EA Sports FC 24, la nueva edición de lo que antes se conocía como la serie de videojuegos de fútbol “Fifa”. Con nuevo nombre, después de que Fifa rompiera sus relaciones con EA, la desarrolladora anunció cuándo saldrá y que habrá de nuevo en la siguiente edición.

“Este título mezcla nuevas tecnologías de juego para crear la expresión más realista del juego más hermoso que hayamos creado”, dijo Nick Wlodyka, GM de EA Sports FC.

El nuevo juego incluirá las competiciones de la Uefa Champions League, Uefa Women’s Champions League, Uefa Europa League, Uefa Europa Conference League y

Uefa Super Cup.

Saldrá a la venta el 24 de septiembre.

Alexis Ramírez y Franco Martelotte.

Nahuel Francisco y Daniela Rivas.

Omar Marcenaro, Claudia Zarza y Thiago Marcenaro.

Esteban Kaczurek y Paula Yañuk.