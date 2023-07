Evacuaciones en El Soberbio y reconstrucción tras el temporal

viernes 14 de julio de 2023 | 6:07hs.

La impactante crecida del río Uruguay, a causa de las lluvias y la liberación de la represa Foz do Chapecó, complicó la costa con Brasil ocasionando el cierre de los pasos fronterizos y la evacuación de familias que viven en las cercanías del curso de agua en la localidad de El Soberbio.

Debido a la inundación, seis familias fueron evacuadas preventivamente de los barrios Unión y Chivilicoy, a lo que se sumó una del barrio Galeano. Si bien esperan que la situación del Uruguay se normalice para hoy, aún rige la advertencia amarilla por inundación.

Roque Soboczinski, intendente de la localidad de El Soberbio, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó sobre el nivel de altura que proyecta: “Foz do Chapecó es la represa que está liberando gran cantidad de agua, a medianoche -por ayer- ellos estaban liberando casi 15.000 metros cúbicos por segundo, esto nos direcciona a los 12 metros y en este momento tendríamos que agregarle dos metros más”.

“Estamos reunidos justamente ahora con el Comité de Emergencia aquí de El Soberbio y también con De León, de Protección Civil, así que un cuadro de expectativa pero también analizando más evacuaciones, si nosotros tenemos una altura de 15 metros seguramente tocaría a un total de quince familias que las tenemos más o menos registradas y lo estamos analizando pero hasta ahora no tendríamos que mover más nada y esperar para ver cómo se comporta la crecida del río”, refirió.

Se suspendió el pase fronterizo en San Javier.

Sobre el incremento del caudal, el jefe municipal reiteró que llegaría a un poquito más de 14 metros, “tenemos un margen, la lluvia si bien sigue, es una llovizna que no suma milímetros y esto también sabiendo que lo que liberó Foz do Chapecó anoche, ahora viene liberando un poco menos entonces la tendencia es tener este pico y después progresivamente ir bajando el caudal, siempre que no llueva más en la cuenca”.

Soboczinski además agregó que la localidad tuvo problemas en techos de galpones y de casas por caída de granizo “como también invernaderos de verduras y plantines de tabaco con mucho daño en general”.

Pasos fronterizos

Las localidades de Alba Posse y Panambí cerraron el servicio de balsa, debido a que la creciente superó los 8 metros de altura y hay riesgo de inundación en toda la costa del río Uruguay. Prefectura Naval Argentina, con sede en Panambí, informó a través de un comunicado que el hidrómetro local ha registrado una creciente extraordinaria, por tal motivo entraron en la etapa de ejecución de alerta.

De esta manera suspenden todas las actividades en los pasos fronterizos y Prefectura realizará patrullajes terrestres en las zonas costeras.

Además la Unidad Regional VI de Leandro N. Alem informó el cierre preventivo del paso fronterizo internacional “Puerto Paso Barca” en la localidad de San Javier debido a una crecida extraordinaria del caudal.

La acción se debe al aumento del caudal del río Uruguay a causa de las intensas lluvias registradas a lo largo de esta semana, por tal motivo se puso en marcha el protocolo de seguridad suspendiéndose provisoriamente el servicio de lanchas y balsas para transporte de pasajeros y vehículos, como una medida cautelar de seguridad debido a que el caudal de agua se encuentra por arriba de los 7,85 metros de altura.

Por otra parte, la altura del río Uruguay en el puerto de Santo Tomé, a las 15 de ayer era de 7,90 metros en estado creciente, según datos suministrados por la Prefectura Naval Argentina de esa localidad correntina.

Desde el área de Defensa Civil proyectan un pico de crecida estimado de 11 a 12 metros para la noche del sábado o mañana del domingo. De esta manera, se activó el protocolo de emergencia por inundación, con monitoreos que son constantes en la zona costera.

Moconá continúa cerrado

El Parque Provincial Moconá continúa cerrado por la crecida del río Uruguay y del arroyo Yabotí. Las condiciones climáticas fueron factores que condicionaron la libre circulación de turistas hacia el lugar y por precaución, desde el martes último inhabilitaron la entrada.

A consecuencia de la subida del río, el agua rebalsa el puente que se ubica en la ruta de acceso, el miércoles estaba 6 metros por encima.

Los encargados de brindar la seguridad e información dentro del parque Moconá, son los guardaparques que están en constante comunicación con la comunidad para alertar cualquier inconveniente.





