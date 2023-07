Massa y Herrera Ahuad dejan habilitado puente sobre ruta 2

viernes 14 de julio de 2023 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad -desde Sala de Situación- y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa -desde Buenos Aires- habilitaron oficialmente ayer el nuevo puente sobre el arroyo Tunas y el tramo concluido de la obra de pavimentación sobre la ruta provincial 2.

Recordaron que el puente es parte de la obra de pavimentación de 13,8 kilómetros de la ruta provincial 2, en el tramo que va desde Azara, pasando por Tres Capones hasta la intersección con la ruta provincial 10. La obra del puente se inició en 2021 y se desarrolló en tres tramos de 30 metros apoyados sobre dos pilas intermedias.

Las opiniones

“Es una obra que tiene que ver con la reparación histórica del oriente misionero”, destacó el mandatario provincial.

Desde la provincia además se resaltó que la nueva infraestructura permitirá un tránsito ágil y seguro para quienes circulen entre localidades vecinas, pero además beneficiará el crecimiento del sector productivo y turístico de la zona Sur de la provincia y con mejor conexión con el resto del país.

“Es una ruta de la producción, pero también une al Mercosur, es una ruta de carácter internacional en lo que hace al transporte de cargas de Brasil hacia la Argentina”, dijo Herrera Ahuad.

El ministro Massa, en tanto, sostuvo: “Cómo no vamos a construir ese puente que permite que cuando sube el río los misioneros no queden varados de un lado u otro de la provincia. Estas son las obras que sintetizan cuál es el rol del Estado de un país que tiene recursos, pero que no ha logrado transformarlos en desarrollo para su gente”.