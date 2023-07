Santiago Mitre y Laura Citarella, jurados en el Festival de Venecia

viernes 14 de julio de 2023 | 6:00hs.

El cineasta argentino Santiago Mitre formará parte del jurado que asignará el León de Oro de la próxima edición del Festival de Venecia, en tanto su compatriota Laura Citarella conformará el grupo dedicado a la categoría “óperas primas”, informó la organización.

El jurado principal lo presidirá Damien Chazelle, que en 2016 estrenó “La La Land”, y estará acompañado por la neozelandesa, Jane Campion, que en 2021 se llevó el León de Plata por “El poder del perro”, y Mitre, que el año pasado compitió con “Argentina, 1985”. También serán parte el irlandés, Martin McDonagh, autor de “Los espíritus de la isla”, y la triunfadora de la pasada edición, Laura Poitras, León de Oro por “All the Beauty and the Bloodshed”. Completaránl la francesa Mia Hansen-Love, el italiano Gabriele Mainetti y la actriz china Shu Qi.

Por otro lado, el jurado de la Sección Horizontes, la segunda en importancia y dedicada a las nuevas vanguardias, estará presidido por el estadounidense Jonas Carpignano.

En tercer lugar, la categoría de nuevos talentos, que otorga el Premio Ópera Prima “Luigi De Laurentis”, estará presidida por la cineasta francesa Alice Diop. Completarán el actor marroquí Faouzi Bensaidi, el italiano Andrea De Sica, la guionista Chloe Domont y la argentina Laura Citarella que en 2022 llevó a Venecia su cinta “Trenque Lauquen”.