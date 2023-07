Las precipitaciones provocaron desborde de arroyos y dejaron caminos intransitables

miércoles 12 de julio de 2023 | 6:04hs.

Las lluvias caídas durante las últimas horas provocaron desbordes de arroyos, inundaciones y deterioro en caminos de tierra, imposibilitando el tránsito vecinal. Tanto el salto Tabay como el Capioví tuvieron un notable aumento en el caudal y rebalsaron.

En este sentido, productores de El Soberbio mostraron su preocupación y descontento con Vialidad Provincial por la falta de mejoras y asfaltado de la ruta provincial 15 que une la ruta costera 2 con la localidad de Fracrán. Aseguran que no se puede trasladar la cosecha de yerba mate debido al mal estado de la ruta y que, en días de lluvia, la situación empeora.

Ante ese contexto, Claudio Javier Schroepfer, presidente de la comisión ruta 15, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 contó la situación que viven diariamente en la zona e indicó que aún están esperando respuesta a los reiterados pedidos de mejoras, pero sobre todo de asfaltado de unos 25 kilómetros.

“La ruta está en un pésimo estado, hace dos años y medio se hicieron reuniones con representantes de Vialidad, en Colonia La Flor. Ellos se habían comprometido en iniciar un proyecto de asfalto y mantenimiento de la ruta y hasta ahora no hicieron ni una cosa, ni la otra. A veces vienen con las máquinas y tapan un hueco que en la primera lluvia se vuelve a abrir y ahí volvemos a la misma situación con la ruta intransitable”, manifestó Schroepfer.

En la misma línea, sostuvo que en época de cosecha de yerba, las condiciones se complican el doble. Según explicó, los camiones se quedan atascados, vuelcan y hay que estirarlos con tractores. En total, se cosechan alrededor de 40 millones de kilos de yerba de la zona.

El mal estado de los caminos imposibilita el tránsito vecinal en la ruta 15.

“Los camiones son los que más sufren, sin contar los maestros que tienen que ir a las escuelas. La situación de los autos va empeorando cada vez que tienen que salir, van quedando precarios por lo fea que está la ruta, no se puede transitar”, agregó el productor.

Según dieron a conocer los productores, son 25 kilómetros de ruta 15 que faltan asfaltar, más precisamente el tramo que une la ruta costera 2 con el municipio de Fracrán. Entre ese tramo, se establecen aldeas de la comunidad mbya, escuelas y chacras de colones.

“El problema no es sólo cómo sacar la cosecha, porque los que no pueden hacerlo lo dejan para el próximo año. Eso también conlleva a que se pierda toda una cosecha, se caen las hojas, las ramas son más grandes y muchas otras cosas. Además hay problemas para ir al médico o cuando hay que salir de emergencias. Hubo casos de mujeres dieron a luz en medio de la ruta porque no llegaron al hospital por el estado del camino”, explicó.

Por último el productor contó que se mantuvieron varias reuniones con autoridades de Vialidad Provincial, pero que las respuestas no han llegado. “Prometieron dar continuidad en los trabajos de la ruta, pero la ruta está intransitable, lo que significa que no hicieron y no están haciendo nada”, cerró.

En San Pedro

Ante concentradas precipitaciones, instan a utilizar técnicas para mayor captación de agua en el suelo. Desde el domingo hasta ayer, en el municipio de San Pedro, pluviómetros registraron 100 milímetros de agua caída. Si bien son valores normales, lo llamativo es que el fenómeno ocurre con gran concentración en un periodo corto de tiempo.

Las precipitaciones de mayor intensidad se registraron entre la siesta y noche del lunes. Ante esta particularidad, instaron a que los colonos trabajen con técnicas de manejo de suelo que permitan una correcta absorción de agua.

La lluvia no generó ningún tipo de inconveniente, más allá de repentinas calles anegadas, tratándose de la mayor cantidad de agua caída de los últimos meses.

De acuerdo a un pluviómetro de la familia Yarmusco, instalado en el vivero 2 de Abril ubicado en paraje Dos de Abril, a unos tres mil metros de la zona urbana, entre la noche del domingo y el atardecer del lunes, cayeron 70 milímetros. Entre la noche del lunes y el mediodía de ayer acumuló un total de 100 milímetros.

Otro de los pluviómetros, creado por alumnos de la Escuela de la Familia Agrícola, marcó 40 milímetros desde el lunes hasta el mediodía de ayer.

Teniendo en cuenta que se trata de una época del año que se realizan plantaciones de yerba mate y forestaciones, la cantidad de agua caída resulta favorable para este tipo de actividades. “Viene re bien porque la mayoría de los productores tiene preparado los suelos para realizar las plantaciones. Esta cantidad de agua caída es un lujo para las plantaciones de estos meses como yerba mate y árboles” indicó el ingeniero forestal, Claudio Yarmusco.

El profesional hizo referencia a la importancia del manejo de los suelos con prácticas agrícolas que permitan una buena absorción de agua y que no favorezcan el escurrimiento.

“Lo que tenemos que buscar es mejorar, dentro del sistema agrícola, la captación de agua y que se mantenga por más tiempo en el suelo. Es un desafío que implica nuevas plantaciones con curva de nivel, caminos con terrazas y pozos captadores de agua, asociación de cultivo y cubiertas verdes”, precisó Yarmusco.





El puente sobre el arroyo Piray se vio sobrepasado

Jardín América: el Salto Tabay duplicó su caudal habitual