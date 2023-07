Faringitis: advierten sobre síntomas para evitar cuadros graves en niños

miércoles 12 de julio de 2023 | 6:04hs.

Ante el escenario de incremento de casos de infecciones invasivas por la bacteria Streptococcus pyogenes, más conocida por ser la causante de la faringitis, amigdalitis o escarlatina, desde la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (Sadip) elaboraron un documento con lineamientos generales y específicos para la clínica médica.

“Actualmente, con los datos de distintos centros asistenciales y la preocupación de los colegas se plantea a la comunidad médica la necesidad de considerar algunas recomendaciones para la asistencia de pacientes pediátricos”, señaló en el escrito.

En ese marco, Liliana Arce, médica infectóloga del Hospital provincial de Pediatría Fernando Barreyro y miembro de la comisión directiva de la Sadip, en diálogo con El Territorio advirtió: “Lo que nos preocupan ahora son las formas de infecciones invasivas que provoca esta bacteria que pueden tener realmente potenciales de muerte y normalmente son responsables de 500.000 muertes anuales en todo el mundo. El reservorio es el humano, es decir que la persona puede transmitir a otra persona. Lamentablemente también la persona es portadora de esta bacteria sin tener la enfermedad, es decir que uno en la fauce, en la garganta, puede tener la bacteria y no tener síntomas y no estar enfermo pero sí transmitir, aunque la transmisión es mucho menos posible que si realmente uno está sintomático”.

“Sabemos que la forma más frecuente de la faringitis es un dolor de garganta intenso, fiebre brusca, repentina, con ganglios que se notan por debajo de la zona del maxilar, a veces exudado en la garganta, pero no tienen síntomas de resfriado”, detalló la especialista para poder detectar la sintomatología y consultar rápidamente al médico.

La Streptococcus pyogenes es una bacteria que puede causar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, incluyendo los cuadros leves como faringitis, impétigo y escarlatina o causar infección invasiva grave: bacteriemia, celulitis, meningitis, fascitis necrotizante y síndrome de shock tóxico (SST). La enfermedad invasiva por esta bacteria se observa más frecuentemente como complicación de una infección de piel y partes blandas previamente existente (tales como varicela, infección de herida quirúrgica, etcétera) mientras que la faringitis como puerta de entrada para la enfermedad invasiva ocurre en menos del 20% de los casos.

“¿Qué significa la forma invasiva de la enfermedad? Significa que la bacteria ya se localiza en órganos, que son enfermedades mucho más graves, es decir, porque están en torrente sanguíneo y puede provocar meningoencefalitis, infección en el sistema nervioso central, puede provocar neumonías, puede provocar artritis o el famoso shock tóxico que es una enfermedad muy grave”, insistió Arce haciendo hincapié en el concepto de gravedad.

“A nivel nacional, la situación actual es que estamos en la semana epidemiológica 26 del 2023, y ya se confirmaron 118 casos; eso significa un aumento del 281% respecto a 2019, es decir, un incremento muy considerable”, enfatizó la especialista.

A modo de consejo ante un caso confirmado, señaló: “Ventilar las habitaciones. No compartir objetos. Esto no es una alarma, es una alerta para la población, la idea es tener cuidado, es responsabilizarse y concurrir al médico, no automedicarse y mantener siempre el lavado de manos, las vacunas a tiempo, la limpieza en nuestro hogar y la ventilación de los ambientes y la persona enferma 24 horas se aísla porque todavía con antibióticos puede contagiar, asimismo no compartir utensilios y trata de mantener sus lugares donde se encuentra ventilado”.