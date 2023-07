El Soberbio: malestar de productores que no pueden transportar su yerba por el mal estado de la ruta 15

martes 11 de julio de 2023 | 11:28hs.

Productores de El Soberbio mostraron su preocupación y descontentó con Vialidad Provincial por la falta de mejoras y asfaltado de la ruta provincial 15 que une la Ruta Costera N°2 con la localidad de Fracán. Aseguran que no se puede sacar la cosecha de yerba mate debido al mal estado de la ruta y que en días de lluvias, la situación empeora.

En ese sentido, Claudio Javier Fchroefer presidente de la comisión ruta 15, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, contó la situación que viven diariamente en la zona e indica que aún están esperando respuesta a los reiterados pedidos de mejoras, pero sobre todo de asfaltado de unos 25 kilómetros.

“La ruta está en un pésimo estado, hace dos años y medio se hicieron reuniones con representantes de vialidad, en Colonia La Flor y ellos se habían comprometido de dar inicio a un proyecto de asfalto y mantenimiento de la ruta y hasta ahora no hicieron ni una cosa, ni la otra. A veces vienen con las máquinas y hacen un trabajito, tapan un hueco que en la primera lluvia se vuelve a abrir y ahí volvemos a la misma situación, la ruta intransitable”, manifestó Fchroefer.

Y agregó “cuando viene la época de cosecha de yerba las cosas se complican el doble, los camiones se quedan atascados, vuelcan y hay que estirarlos con tractores. Es alrededor de 40 millones de kilos de yerba lo que se saca de la zona. Los camiones son los que más sufren, sin contar los maestros que tienen que ir a las escuelas, la situación de los autos va a empeorando cada vez que tienen que salir, van quedando precarios por lo feo que esta la ruta, no se puede transitar”.

Según dieron a conocer los productores, son 25 kilómetros de ruta 15 lo que falta asfaltar, más precisamente el tramo que une la ruta Costera N°2 y con el municipio de Fracrán. Entre medio se encuentras aldeas de la comunidad mbya, escuelas y chacras de colones.

“El problema no es solo como sacar la cosecha, porque los que no pueden hacerlo lo dejan para el próximo año, pero eso también conlleva a que se pierde toda una cosecha, se caen las hojas, las ramas son más grandes y muchas otras cosas. Sino que también hay problemas para ir al médico o cuando hay que salir de emergencias, hubo casos de mujeres dieron a luz en medio de la ruta porque no llegaron al hospital por el estado del camino”, explicó.

Por último el productor contó que se mantuvieron varias reuniones con autoridades de la Vialidad Provincial, pero que las respuestas no hay llegado. “Prometieron dar continuidad en los trabajos de la ruta, pero la ruta esta intransitable, lo que significa que no hicieron y no están haciendo, no muestran interés para nada”, cerró.