Centros de salud tendrán un nuevo método anticonceptivo gratuito

martes 11 de julio de 2023 | 6:04hs.

En la jornada de ayer en el Hospital Materno Neonatal se realizó el lanzamiento del implante subdérmico de doble varilla. Se trata de un anticonceptivo de larga duración y estará disponible en todos los centros de salud de la provincia. Precisamente, este dispositivo no tiene un límite de edad para la implantación y por ello mujeres de todas las edades podrán acceder de forma gratuita.



Este método de anticoncepción tiene una eficacia de más del 80%, así lo aseguró a El Territorio, la responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Norma Miño.



“Este implante tiene una adherencia en las mujeres de más del 82%. Son métodos de larga duración comprobados científicamente y valorados por la sociedad científica como métodos de altísimo nivel. Es una opción segura y eficiente, muy usada también en víctimas de violencia”, explicó Miño.



En la misma línea, la profesional detalló que los implantes subdérmicos son un tipo de anticoncepción hormonal. Tienen pequeñas varillas flexibles (una o dos, dependiendo el modelo) que se colocan debajo de la piel, en la cara interna del brazo. La implantación se realiza con anestesia local y no provoca dolor.



“Son colocados por profesionales capacitados de la medicina y obstetricia. Se los clasifica dentro de los métodos anticonceptivos de larga duración. Dependiendo del modelo, duran hasta cinco años. A diferencia de las pastillas anticonceptivas, su eficacia no depende de la autoadministración de la persona que lo utiliza”, indicó la responsable del programa.

El implante se coloca en el brazo con anestesia local. Foto: Víctor Hugo Paniagua

En general, según indicaron los especialistas, estos implantes son un método anticonceptivo seguro y adecuado para casi todas las personas con capacidad de gestar, independientemente de su edad y de si han tenido o no embarazos previos. Se puede utilizar después de un parto o cesárea sin alterar la lactancia y también inmediatamente después de un aborto.



“Su uso puede ser suspendido en el momento que la persona lo desee y se recupera la fertilidad rápidamente. En el caso de que aparezca un sangrado, se debe acudir al centro de salud más cercano para la extracción”, sostuvo la referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.



En esta primera instancia el Ministerio de Salud Pública adquirió 1.350 unidades de este implante y en los próximos días esperan recibir 1.500 más. “Vamos a tener insumos para cubrir la demanda de todas las necesidades de las mujeres y personas gestantes”, dijo Miño.



Sobre el implante

Asimismo detallaron que las desventajas de este anticonceptivo tienen que ver con el patrón del sangrado. Algunas mujeres prefieren ver su menstruación, como signo de no estar embarazada.



“En estos métodos al ser hormonales intervienen en el patrón de sangrado. A algunas mujeres no le viene la menstruación, es lo que comúnmente consideramos la amenorrea. A otras les viene como un spotting, que son pequeños goteos de forma continua. Y a otras, aparece un abundante sangrado. En este último caso, deben acercarse y consultar porque todo tiene solución”, detalló la trabajadora de la salud.



Entre los anticonceptivos disponibles en distintos centros de salud se encuentran: anticonceptivos orales (monodroga y combinados), inyectables (mensuales y trimestrales), preservativos, anticoncepción de emergencia, DIU T de cobre, DIU multiload, SIU e implantes subdérmico.



Por otra parte, durante la jornada de ayer se llevó a cabo una capacitación al personal de salud de diferentes puntos de la provincia. Esta primera reunión se realizó en zona Capital, con profesionales de la zona Centro Paraná, zona Centro- Uruguay y zona Sur. El 28 de este mes, será la capacitación para la zona Norte Paraná y la zona Noreste.



En ese marco, el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón agregó que “la provincia viene hace años trabajando con nuestro departamento para la planificación familiar, de prevención del embarazo adolescente y del embarazo no deseado.



Hizo hincapié que en Misiones no solamente hay un equipo médico, sino también todo un equipo multidisciplinario que trabajan en las escuelas, en los barrios, en las instituciones, con el objetivo de mejorar el servicio.



“La idea es ofrecer a la población, la posibilidad de tener una planificación en lo que significa embarazo deseado y buscado, para poder llevar adelante una vida plena. Con el desarrollo que cada uno necesita, poder estudiar, poder llevar a cabo su estudio universitario, recibirse, ponerse al frente a la familia y después planificar tener un hijo”, se refirió el titular de la cartera sanitaria provincial.